Victoria stângii în New York provoacă reacția lui Trump: „Nu am văzut niciodată un pericol mai mare”

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Victoriile candidaţilor stângii democrate la New York reprezintă "cea mai mare ameninţare" în istoria SUA, a declarat președintele american Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump a avertizat că o serie de victorii ale aripii de stânga a democraţilor la alegerile primare din New York este "ameninţarea cea mai serioasă pentru ţara noastră de când există", prefigurând ceea ce va fi probabil axa de atac major pentru republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului în noiembrie, relatează Reuters.

Exprimându-se la Washington în cadrul unui eveniment anual "Drumul către Majoritate" al grupului evanghelic Coaliţia pentru Credinţă şi Libertate, Donald Trump a afirmat inexact ca fiind comunişti pe candidaţii victorioşi, între care doi membri ai DSA (Socialiştii democraţi din America).

"Aceşti comunişti nemiloşi vor ataca toate religiile, dar în special creştinismul. Este cea mai mare ameninţare pentru ţara noastră de la fondarea sa", a spus Donald Trump.

Comuniştii sunt "animale", gata să-şi asasineze oponenţii, afirmă Trump

De asemenea, Donald Trump a afirmat, fără a prezenta probe, că comuniştii sunt "animale", gata să-şi asasineze oponenţii. Această remarcă este cu atât mai frapantă cu cât Donald Trump se exprima în hotelul în care un atacator înarmat a vrut să forţeze perimetrul Secret Service în luna aprilie, în timp ce preşedintele american asista la un dineu al Asociaţiei corespondenţilor acreditaţi la Casa Albă.

În timp ce reuşesc cu greu să-i convingă pe americani de pertinenţa programului lor în faţa creşterii costului vieţii, republicanii vor trebui să treacă la ofensivă împotriva democraţilor în ultimele luni de campanie cu scopul de a-şi păstra majoritatea strânsă din Congres, afirmă analiştii.

Conform acestora, succesul candidaţilor stângii radicale în cursul alegerilor primare oferă republicanilor oportunitatea de a prezenta Partidul Democrat ca fiind prea de stânga, privilegiind astfel priorităţile ideologice, în detrimentul preocupărilor alegătorilor pentru costul vieţii.

Trei candidați ai stângii radicale, susținuți de primarul Zohran Mamdani, câștigă în alegerile primare din New York

În contextul alegerilor primare de marţi, un trio de candidaţi la Camera Reprezentanţilor, proveniţi din stânga radicală şi susţinuţi de primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a învins doi candidaţi democraţi în funcţie, precum şi un al treilea candidat susţinut de aparatul de partid.

Socialiştii democraţi susţin în general un stat providenţial robust, privilegiind politici precum asigurarea de sănătate universală, serviciile de îngrijire a copiilor, gratuitatea învăţământului superior, consolidarea protecţiei lucrătorilor şi impozite mai mari pentru bogaţi. Spre deosebire de comunişti, socialiştii democraţi înţeleg să acţioneze în cadrul sistemului democrat pentru a instaura schimbări.

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Aceşti candidaţi şi-au exprimat sprijinul pentru palestinieni şi opoziţia faţă de ajutorul militar american pentru Israel în cursul campaniilor lor.

Replică la afirmațiile lui Trump

În replică la declarațiile lui Donald Trump, Aidan Johnson, purtător de cuvânt al campaniei democraţilor pentru Camera Reprezentanţilor, a spus că republicanii "ştiu că nu pot câştiga pe fond, îi vedem deci prăbuşindu-se în timp real şi recurgând la atacuri ineficiente bazate pe frică".

Donald Trump a susţinut numeroase cauze ale Coaliţiei pentru Credinţă şi Libertate, în special tentativa de a interzice a atleţilor transgender de a participa la competiţii sportive feminine. Totuşi, Trurmp a respins criticile susţinătorilor creştini ai Israelului privind acordul său de încetare a focului cu Iranul, dar şi ale opozanţilor avortului, care consideră administraţia sa prea permisivă.

Trump își revendică succesul în dosarul Iranului, în timp ce securitatea este întărită după tentativa armată de la Washington Hilton

Vineri, Trump s-a străduit să prezinte gestionarea dosarului iranian ca fiind un succes total, afirmând că a împiedicat Teheranul să se doteze cu arma nucleară.

Prezenţa sa la Washington Hilton intervine la două luni după ce un bărbat înarmat cu o puşcă de vânătoare a vrut să ajungă în sala de bal unde el urma să se adreseze jurnaliştilor acreditaţi la Casa Albă şi altor invitaţi.

În afara sălii de bal, vineri, măsurile de securitate sporite erau evidente, cu mai multe intrări închise, precum şi un număr mai mare de agenţi de pază atenţi la orice mişcare.

Autorităţile l-au identificat pe trăgător ca fiind Cole Tomas Allen, un locuitor din California, în vârstă de 31 de ani. El a pledat nevinovat la acuzaţia de tentativă de asasinare a lui Donald Trump, notează Agerpres.