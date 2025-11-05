Top asemănări izbitoare între Londra și New York, odată cu alegerea lui Mamdani

În primul rând, comparațiile nu sunt doar despre mărimea sau populația lor, ci despre cum ambele orașe cheie funcționează ca simboluri globale, care influențează întreaga lume, din punct de vedere financiar, cultural, social, politic.

Cele două orașe au în 2025 mai multe asemănări care ies în evidență mai mult ca oricând. Începând din data de 4 noiembrie 2025 și New York-ul are un primar musulman la conducere, prin persoana lui Zohran Mamdani. Vezi detalii aici!

De asemenea, Londra îl are ca primar pe Sadiq Khan încă din 2016, iar liniile celor două orașe sunt asemănătoare din mai multe puncte de vedere, poate cel mai important este că sunt bastioane progresiste în țările lor respective.

Londra

Primarul Londrei, Sadiq Khan, este membru al Partidului Laburist (stânga/progresist). Orașul votează majoritar pentru partidele de stânga/progresiste în alegerile naționale, chiar dacă Marea Britanie, în ansamblu, poate fi mai conservatoare.

Politicile progresiste din Londra includ următoarele: Investiții în transport public și infrastructură ecologică; Proiecte de locuințe accesibile; Inițiative pentru combaterea schimbărilor climatice și promovarea diversității. În general, Londra tinde să fie mai liberală decât alte regiuni din UK, mai ales în privința imigrației, drepturilor minorităților și egalității de gen.

New York

Primarul New Yorkului este membru al Partidului Democrat, care reprezintă centrul-stânga/progresismul în SUA. New York votează constant pentru democrați la nivel federal, chiar dacă statele din jur sau SUA în ansamblu pot fi mai conservatoare.

Politicile progresiste includ: Reglementări stricte pentru protecția mediului; Susținerea drepturilor LGBTQ+, imigrației și diversității; Programe sociale pentru sănătate, locuințe și educație publică.

Primarul Londrei, aflat la al treilea mandat

Sadiq Aman Khan este primarul capitalei britanice, Londra. El a fost ales pentru un al treilea mandat în mai 2024. Este membru al Labour Party (Partidul Laburist din Marea Britanie).

Sadiq Khan s-a născut într-o familie de imigranți pakistanezi care s-au stabilit la Londra în anii ’60.

Tatăl său, Amanullah Khan, a fost șofer de autobuz, iar mama, Sehrun Khan, croitoreasă. El este al cincilea din cei opt copii ai familiei.

Proveniența sa modestă a fost un catalizator al imaginii sale publice, un simbol al mobilității sociale în Marea Britanie. În anul 2016, Sadiq Khan a fost ales primar al Londrei, devenind primul primar musulman al unei capitale europene majore.

Sadiq Khan a avut tensiuni cu Donald Trump, la fel ca Zohran Mamdani

Relația sa președintele american Donald Trump a fost tensionată, schimburile lor publice de replici devenind virale.

De asemenea, Sadiq Khan a fost inclus în lista Time 100, în anul 2016, a celor mai influente persoane din lume. De menționat este că Sadiq Khan este recunoscut ca o figură importantă a politicii progresiste urbane și un susținător al drepturilor omului și echității.

Londra: Suprafață, populație

Suprafața totală a orașului Londra (Greater London) este de 1.572 kilometri pătrați. Este de aproape 10 ori mai mare decât suprafața municipiului București (228 km²). Londra este cu aproximativ 30% mai mare ca suprafață decât New York.

În 2025, populația estimată a Londrei este de aproximativ 9,7 milioane de locuitori, potrivit datelor Office for National Statistics (ONS).

Însă New York are o zonă metropolitană mult mai populată, este considerabil mai dens, mai ales în Manhattan. De cealaltă parte, Londra are ușor mai mulți locuitori în limitele administrative proprii.

Zona metropolitană extinsă (London Metropolitan Area) depășește 14 milioane de locuitori, fiind una dintre cele mai mari aglomerări urbane din Europa, alături de Paris și Istanbul.

Londra este formată din 32 de cartiere (boroughs) + City of London (nucleul istoric și financiar).

Primarul Londrei (Mayor of London) coordonează administrația metropolitană, în timp ce fiecare borough are propriul consiliu local.

New York: Suprafață, populație

Orașul este format din 5 districte (boroughs) și are o suprafață de 1.213 kilometri pătrați.

Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx și Staten Island.

Populație estimată (2025): aproximativ 8,5 - 8,8 milioane de locuitori în limitele orașului propriu-zis.

Zona metropolitană a New York-ului (New York Metropolitan Area) are în jur de 19,5 - 20 milioane de locuitori, fiind cea mai mare aglomerare urbană din Statele Unite și una dintre cele mai mari din lume.

New York are o economie aproape triplă ca mărime față de Londra, fiind capitala financiară globală alături de Londra.

Zohran Mamdani, noul primar al New-York-ului

Zohran Mamdani s-a născut la 18 octombrie 1991 în Kampala, Uganda. A devenit cetăţean american în 2018. Mamdani a câştigat candidatura Partidului Democrat pentru funcţia de primar al oraşului New York City în 2025, ca outsider

Lucrase ca consilier în domeniul locuinţelor (foreclosure prevention) înainte de a intra în politică, iar experienţa i-a format interesul pentru probleme legate de locuire şi echitate.

În campania pentru primăria New York City, şi-a propus politici ambiţioase, de tipul „transport gratuit”, „îngheţarea chiriilor” şi creşterea taxelor pentru bogaţi.

Zohran Kwame Mamdani face parte din mișcările progresiste din New York

În Adunarea de Stat, a fost activ pe teme precum: locuinţe accesibile, controlul chiriei, transport public echitabil.

Mamdani este adesea descris ca un „socialist democrat” (democratic socialist) şi face parte din mişcările progresiste din New York.

Zohran Mamdani are o proveniență multiculturală. S-a născut în Uganda, descendenţă sud-asiatică și crescut în New York.

Ce semnifică numele său mijlociu Zohran Kwame Mamdani

Numărul său mijlociu, „Kwame”, este un gest de omagiu față de Kwame Nkrumah, lider politic pan-african, fapt ce arată clar ce lecții de identitate și istorie a primit în familie.

Zohran Mamdani a fost educat în mai multe țări. După Uganda, familia s-a mutat în Africa de Sud atunci când el avea 5 ani, apoi la 7 ani în New York. Tatăl său, Mahmood Mamdani, este un academician renumit în domeniul studiilor africane, iar mama, Mira Nair, este o regizoare indian-americană apreciată. Vezi detalii aici!

Vezi și - Triplă înfrângere pentru Trump în alegerile din New York, New Jersey și Virginia: „Nu am fost pe buletinul de vot”