Triplă înfrângere pentru Trump în alegerile din New York, New Jersey și Virginia: „Nu am fost pe buletinul de vot”

Astfel, democrații au câştigat marţi trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a redevenit președintele Statelor Unite.

La New York, socialistul democrat Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a obținut victoria în cursa pentru funcția de primar, marcând o ascensiune spectaculoasă și neașteptată.

Dintr-un legiuitor aproape necunoscut, el a devenit una dintre cele mai proeminente figuri ale Partidului Democrat la nivel național.

Mamdani, primul primar musulman al celui mai mare oraş din Statele Unite, New York

Mamdani va deveni primul primar musulman al celui mai mare oraş din Statele Unite, devansându-l pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, care a candidat ca independent după ce a pierdut nominalizarea în faţa lui Mamdani la începutul lui 2025.

Mamdani a propus majorarea taxelor pentru corporații și persoanele cu venituri ridicate, cu scopul de a finanța politici sociale ambițioase, precum înghețarea chiriilor, acordarea de asistență gratuită pentru copii și transport public fără costuri. Liderii de pe Wall Street și-au exprimat însă îngrijorarea față de perspectiva ca un socialist democrat să preia conducerea celei mai importante capitale financiare a lumii.

Mesajul lui Mamdani, săgeți către Trump

"New York, în această seară aţi transmis un mandat pentru schimbare, un mandat pentru un nou tip de politică, un mandat pe care ni-l putem permite şi un mandat pentru un guvern care îndeplineşte exact acest lucru. Aţi arătat că, atunci când politica vă vorbeşte fără condescendenţă, putem inaugura o nouă eră de conducere. Vom lupta pentru voi pentru că noi suntem voi. Mulţumim tuturor celor care se sacrifică atât de mult, respirăm aerul unui oraş care a renăscut", a declarat primarul ales în discursul său.

”Dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Trump cum să-l învingă, acela este orașul care l-a văzut născându-se. Donald Trump, știu că te uiți, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare”, a adăugat Mamdani.

Test amar pentru Donald Trump

Este un prim test amar pentru Donald Trump la un an după victoria sa și înaintea alegerilor intermediare. Democrații au obținut o triplă victorie istorică în alegerile cheie din data de 4 noiembrie, impunând o tânără stea a partidului, aflată în plină ascensiune, în New York și alegând primele două femei guvernatoare în New Jersey și Virginia, acesta din urmă fiind un stat indecis smuls republicanilor, subliniază ANSA.

”Trump nu a fost pe buletinul de vot...”

Republicanii au indicat deja că intenţionează să-l prezinte pe Mamdani drept imaginea Partidului Democrat. Trump l-a etichetat pe Mamdani drept "comunist" şi a amenințat că va reduce finanţarea oraşului ca răspuns la ascensiunea lui Mamdani.

”Trump nu a fost pe buletinul de vot, iar închiderea guvernului au fost cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile din această seară, potrivit sondajelor”, a transmsis președintele SUA, Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth.

Ce s-a întâmplat în Virginia și New Jersey

În același timp, în Virginia și New Jersey, democratele moderate Abigail Spanberger, de 46 de ani, și Mikie Sherrill, de 53 de ani, au câștigat detașat alegerile pentru postul de guvernator.

În Virginia, democrații au obținut și funcția de procuror general, după ce Jay Jones l-a învins pe Jason Miyares, candidatul sprijinit de Donald Trump.

Democrații au scris istorie în New Jersey, unde congresmena de 53 de ani Mikie Sherrill a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, devenind prima femeie care conduce „Garden State”. Căsătorită și mamă a patru copii, Sherrill este absolventă de studii superioare, fost procuror federal și fost ofițer în Marina americană, unde a servit ca pilot de elită („top gun”), efectuând misiuni în Europa și Orientul Mijlociu.

Mikie Sherrill l-a învins pe omul de afaceri italo-american Giacchino Michael ”Jack” Ciattarelli, în vârstă de 64 de ani. El a primit susținerea lui Trump, de partea căruia s-a aliat după ce l-a numit ”șarlatan” în 2015.

