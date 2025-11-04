Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, în vizită la Casa Albă. Ce va discuta cu Donald Trump

Precizările au fost făcute luni de un oficial al Casei Albe, transmite Reuters.

Arabia Saudită și "Acordurile Abraham"

Vizita are loc în contextul în care Trump dorește ca Arabia Saudită să se alăture listei statelor care au aderat la aşa-numitele "Acorduri Abraham" încheiate în anul 2020 cu Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Sudan şi Maroc, cu scopul de a normaliza relaţiile cu Israelul. Arabia Sausită a evitat să se alăture acestei liste în absenţa unor paşi către statalitatea palestiniană.

Trump a spus pentru emisiunea "60 Minutes" de la postul de televiziune CBS, într-un interviu difuzat duminică că, în opinia sa, îîntr-un final, saudiţii vor adera la acorduri.

Acord de apărare americano-saudit

De asemenea, Donald Trump şi Bin Salman ar putea vorbi despre un acord de apărare americano-saudit. Financial Times a relatat acum două săptămâni că sunt speranţe ca cele două state să poată semna un astfel de acord în cadrul vizitei lui Bin Salman.

Saudiţii au cerut garanţii oficiale din partea Statelor Unite pentru apărarea regatului, dar şi acces la arme americane mai avansate.

Relație puternică între SUA și Arabia Saudită

Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari clienţi ai armelor americane. Cele două ţări au menţinut legături strânse zeci de ani, în baza unui acord în care saudiții livrează petrol, iar Washingtonul oferă securitate.

În cadrul vizitei lui Trump la Riad din luna mai 2025, Statele Unite au convenit să vândă Arabiei Saudite un pachet de arme de aproximativ 142 de miliarde de dolari, notează Agerpres.

