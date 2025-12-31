Lector univ. dr. Alexandra Bardan, unul dintre coordonatorii volumului "Mass media din comunism pe înțelesul tinerilor", publicat la editura Tritonic în anul 2022, a vorbit la interviurile DC NEWS, într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, despre cum sărbătoreau românii înainte de Revoluție, explicând de ce înainte de '89, Programul de Revelion al Televiziunii Române (TVR) era "epicentrul distracției".

Vei afla ce eforturi făceau la acea vreme oamenii de televiziune pentru a oferi ceva interesant publicului, dar și ce metode inedite găseau oamenii pentru a se distra în noaptea dintre ani, la mese mult mai modeste decât cele din zilele noastre.

