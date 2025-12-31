€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Revelionul înainte de Revoluţie. Alexandra Bardan, la interviurile DC NEWS - Video
Data publicării: 15:41 31 Dec 2025

EXCLUSIV Revelionul înainte de Revoluţie. Alexandra Bardan, la interviurile DC NEWS - Video
Autor: Doinița Manic

Revelionul înainte de Revoluţie Revelionul înainte de Revoluţie. Foto: Captură video Youtube TVR
 

Lector univ. dr. Alexandra Bardan vine la interviurile DC NEWS.

Lector univ. dr. Alexandra Bardan, unul dintre coordonatorii volumului "Mass media din comunism pe înțelesul tinerilor",  publicat la editura Tritonic în anul 2022, a vorbit la interviurile DC NEWS, într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, despre cum sărbătoreau românii înainte de Revoluție, explicând de ce înainte de '89, Programul de Revelion al Televiziunii Române (TVR) era "epicentrul distracției".

Vei afla ce eforturi făceau la acea vreme oamenii de televiziune pentru a oferi ceva interesant publicului, dar și ce metode inedite găseau oamenii pentru a se distra în noaptea dintre ani, la mese mult mai modeste decât cele din zilele noastre.

Urmăriți un interviu de excepție în ajunul Anului Nou, miercuri, începând cu ora 18:00, pe DCNews și DCNewsTV. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Nicușor Dan, mesaj de final de an: Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes
Publicat acum 8 minute
Mitul „rezistenței salvatoare”: Ce ar fi însemnat pentru România continuarea luptei pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați
Publicat acum 12 minute
Părintele Vasile Ioana vă face o urare de Revelion 2026: Abia atunci veți fi liberi!
Publicat acum 29 minute
O urare amuzantă de Revelion 2026! Fă-i să râdă pe ai tăi prieteni!
Publicat acum 39 minute
Mariana Badea: Să nu luăm cu noi, în următorul an, măcar câteva dintre manelele lingvistice jenante, enervante și stresante pentru toți ocrotitorii limbii române!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close