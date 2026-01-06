Miercuri, 7 ianuarie 2026, începând cu ora 14:00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor vorbi în cadrul scurtei emisiuni "Cultura pentru toți", despre debutul unei cărți scrise de ei doi.

"Există și cărți dialogate în care cei doi autori se plasează și se mențin într-un raport de egalitate, ca doi coechipieri într-o partidă de tenis la dublu sau în orice alt sport de echipă. Prima temă ar fi tocmai aceasta: de ce poate fi considerată ca semnificativă, importantă, chiar necesară o carte-dialog între un scriitor și un critic literar? (D.C.-E.)", spuneau ambii despre această nouă carte.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

Despre realizatorii emisiunii Cultura pentru toți

Daniel Cristea-Enache este unul dintre cei mai importanți critici literari. S-a afirmat de foarte tânăr, fiind autorul a peste 1000 de cronici, primind nenumărate premii și distincții literare pentru cărțile sale și fiind inclus în Istoria critică a literaturii române. Editia a II-a, revăzuta si adăugita, a lui Nicolae Manolescu. Doctor în Filologie (summa cum laude), este conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din București.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator și al emisiunii De Ce Citim, redactor la Luceafărul de dimineață și redactor-șef adjunct la De Spiritu et Anima, revista Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.