Agresivitatea copiilor. Eșecul generației noastre? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO

Vedem tot mai des lucruri care ne șochează: copii de 6-7 ani extrem de agresivi, elevi care se lovesc cu brutalitate, adolescenți care ajung la gesturi fatale.

România este pe primul loc în Uniunea Europeană la violența în școli. 1 din 2 copii este victimă. În 2016 vorbeam despre 29%, astăzi vorbim despre 49%! Cifrele cresc. Vârsta scade.

Ce se întâmplă cu copiii noștri? Cine greșește? Noi, părinții? Școala? Profesorii? Ecranele? Sau poate programul acesta supraîncărcat al copiilor din ziua de azi?

Discutăm cu Lavinia Stan, mamă a șase copii, autoarea cărții „Organizatorii de vieți. Principii esențiale pentru creșterea cu succes a copiilor”, coach care a stat de vorbă și a ghidat sute de părinți. În cartea sa are o colecție de principii foarte importante, care nu sunt teorii! Sunt trăiri, încercări și victorii personale, iar dacă nu ați citit-o încă, este momentul să o faceți!

Vom vorbi astăzi despre furie, limite, ecrane, programul sufocant al copiilor și, mai ales, despre ce putem face concret, ACUM, în familie, înainte ca agresivitatea să ajungă în școală sau în lume.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Suntem generația de părinți care a încurcat iubirea cu slăbiciunea?

Ne-am pus copiii în centrul universului și i-am dezechilibrat?

Ne-am pierdut autoritatea?

Ecranul, liniște în casă, furie în copil?

Copiii nu mai au timp să fie copii

Școala mai educă?

Copilul este simptomul?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 3 martie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

--------------------------------------------------------------------------------

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro

TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro

Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro

Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34

Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954