DCNews Stiri Agresivitatea copiilor. Eșecul generației noastre? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data publicării: 14:57 03 Mar 2026

EXCLUSIV Agresivitatea copiilor. Eșecul generației noastre? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO

Agresivitatea copiilor. Eșecul generației noastre Lavinia Stan, la Părinți Prezenți VIDEO Agresivitatea copiilor. Eșecul generației noastre? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 3 martie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre cauzele agresivității copiilor, alături de Lavinia Stan, mamă a șase copii, autoarea cărții „Organizatorii de vieți. Principii esențiale pentru creșterea cu succes a copiilor”, coach care a stat de vorbă și a ghidat sute de părinți.

Vedem tot mai des lucruri care ne șochează: copii de 6-7 ani extrem de agresivi, elevi care se lovesc cu brutalitate, adolescenți care ajung la gesturi fatale.

România este pe primul loc în Uniunea Europeană la violența în școli. 1 din 2 copii este victimă. În 2016 vorbeam despre 29%, astăzi vorbim despre 49%! Cifrele cresc. Vârsta scade.

Ce se întâmplă cu copiii noștri? Cine greșește? Noi, părinții? Școala? Profesorii? Ecranele? Sau poate programul acesta supraîncărcat al copiilor din ziua de azi? 

Discutăm cu Lavinia Stan, mamă a șase copii, autoarea cărții „Organizatorii de vieți. Principii esențiale pentru creșterea cu succes a copiilor”, coach care a stat de vorbă și a ghidat sute de părinți. În cartea sa are o colecție de principii foarte importante, care nu sunt teorii! Sunt trăiri, încercări și victorii personale, iar dacă nu ați citit-o încă, este momentul să o faceți!

Vom vorbi astăzi despre furie, limite, ecrane, programul sufocant al copiilor și, mai ales, despre ce putem face concret, ACUM, în familie, înainte ca agresivitatea să ajungă în școală sau în lume.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Suntem generația de părinți care a încurcat iubirea cu slăbiciunea?

Ne-am pus copiii în centrul universului și i-am dezechilibrat? 

Ne-am pierdut autoritatea? 

Ecranul, liniște în casă, furie în copil?

Copiii nu mai au timp să fie copii

Școala mai educă?

Copilul este simptomul?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 3 martie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

