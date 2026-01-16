Cristina Muşat este invitata săptămânii la DC Anima.
Golden Retrieverul este una dintre rasele de câini cel mai des întâlnite la nivel mondial. De-a lungul anilor câinii Golden Retriever au devenit utili și ca câini-călăuză pentru orbi, surzi sau alte persoane cu diferite handicapuri datorită inteligenței, disciplinei și temperamentului lor echilibrat, precum și datorită abilității lor de a înțelege de minune oamenii. Ei sunt antrenați și ca și câini de terapie pentru a aduce alinarea persoanelor internate în azile/spitale.
Golden Retriever-ii fac parte din grupa câinilor de vânătoare sau sportivi „de agrement” (AKC).
Emisiunea se transmite vineri, 16 ianuarie, de la ora 19:00, pe DC News şi DC News TV, pe Facebook şi pe Youtube.
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci