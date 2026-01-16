€ 5.0894
Data actualizării: 17:08 16 Ian 2026 | Data publicării: 17:04 16 Ian 2026

De ce Golden Retrieverul e câinele care te face un om mai bun | Cristina Mușat, interviu
Autor: A.M.

Golden Retriev Golden Retriev

Cristina Muşat este invitata săptămânii la DC Anima. 

 

Golden Retrieverul este una dintre rasele de câini cel mai des întâlnite la nivel mondial. De-a lungul anilor câinii Golden Retriever au devenit utili și ca câini-călăuză pentru orbi, surzi sau alte persoane cu diferite handicapuri datorită inteligenței, disciplinei și temperamentului lor echilibrat, precum și datorită abilității lor de a înțelege de minune oamenii. Ei sunt antrenați și ca și câini de terapie pentru a aduce alinarea persoanelor internate în azile/spitale.

Golden Retriever-ii fac parte din grupa câinilor de vânătoare sau sportivi „de agrement” (AKC). 

Emisiunea se transmite vineri, 16 ianuarie, de la ora 19:00, pe DC News şi DC News TV, pe Facebook şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

Golden Retriever
x close