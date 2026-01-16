Golden Retrieverul este una dintre rasele de câini cel mai des întâlnite la nivel mondial. De-a lungul anilor câinii Golden Retriever au devenit utili și ca câini-călăuză pentru orbi, surzi sau alte persoane cu diferite handicapuri datorită inteligenței, disciplinei și temperamentului lor echilibrat, precum și datorită abilității lor de a înțelege de minune oamenii. Ei sunt antrenați și ca și câini de terapie pentru a aduce alinarea persoanelor internate în azile/spitale.

Golden Retriever-ii fac parte din grupa câinilor de vânătoare sau sportivi „de agrement” (AKC).

