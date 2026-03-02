€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Iranul a închis strâmtoarea Ormuz: Amenințare pentru transportul de petrol la nivel global
Data publicării: 23:51 02 Mar 2026

Iranul a închis strâmtoarea Ormuz: Amenințare pentru transportul de petrol la nivel global
Autor: Tiberiu Vasile

Iranul a închis strâmtoarea Ormuz: Amenințare pentru transportul de petrol la nivel global Vas cargo. Foto: Freepik.com

Gărzile Revoluționare Iraniene au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Comandantul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim şi că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf. Deşi Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA şi Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.

Gărzile Revoluţionare iraniene au susţinut luni mai devreme că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA. Operatorul petrolierului "Athe Nova", ce navighează sub pavilionul statului Honduras, nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a navei, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

conflict iran
iran
israel
america
ormuz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Aleksandr Dughin îl sfătuiește pe Vladimir Putin să intre în războiul din Iran: "SUA ar putea schimba regimul și la noi"
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Se schimbă America! Bogdan Chirieac, după discursul șefului Pentagonului: E o altă politică
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Roseața de pe gâtul lui Trump stârnește comentarii în mediul online. Răspunsul Casei Albe (FOTO)
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Iranul a închis strâmtoarea Ormuz: Amenințare pentru transportul de petrol la nivel global
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close