Ce s-a întâmplat cu elevii rămași blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian

Cei 28 de elevi din Focşani blocaţi în Dubai în urma închiderii spaţiului aerian sunt în prezent "în siguranţă", a declarat luni, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Sorin Ion.

"Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Ştirile sunt că la acest moment sunt în siguranţă, sunt bine", a afirmat secretarul de stat.

Un grup de 28 de elevi români din Focşani însoţiţi de două cadre didactice sunt blocaţi în Dubai după ce spaţiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis în urma declanşării conflictului din Iran.

„În urma articolelor apărute în presă referitoare la excursia educațională din Dubai, facem următoarele precizări: siguranța elevilor reprezintă prioritatea absolută. Am acționat prompt și responsabil încă din primul moment.

Primul pas a fost contactarea Consulatului României pentru a comunica locația noastră și pentru a menține legătura permanentă cu autoritățile.

Am identificat și asigurat cazare într-o zonă considerată sigură, iar elevii au fost instruiți clar cu privire la măsurile de prevenție. Împreună am realizat inclusiv o simulare de evacuare pentru situații de urgență, pentru a fi pregătiți în orice context.

Suntem în contact constant cu reprezentanții consulatului care ne vor acorda sprijin și ne vor prelua în eventualitatea unei situații extreme. Grupul este în siguranță. Monitorizăm permanent evoluția situației și acționăm cu responsabilitate și echilibru.

Mulțumim tuturor celor care ne-au transmis mesaje de încurajare și susținere”, a scris pe Facebook Oana Nedelcu, una dintre profesoarele aflate în Dubai cu elevii.

VEZI ȘI: Cazați, dar blocați. Realitatea din spatele unui zbor deviat: Salalah, oprirea neprevăzută din drumul spre România