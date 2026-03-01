S-a întâlnit Nicolae Ceauşescu cu Ali Khamenei la Teheran în 1989? Istoricul Lavinia Betea arată ce s-a întâmplat de fapt

Fotografiile vin însoţite de un text care indică faptul că întâlnirea dintre cei doi ar fi avut loc la Teheran în 1989, la scurt timp după ce Ali Khamenei a devenit liderul suprem al ţării. Realitatea este, însă, alta, spune istoricul Lavinia Betea.

"Am dat şi eu cu ochii pe internet şi am văzut că este plin de astfel de comparaţii, şi sunt la modă aceste mutări de sensuri. Când are loc o schimbare, fie înspre democratizare, fie în alt fel, se face repede trimite la Ceauşescu, ca şi cum el ar fi alfa al istoriei noastre. Chiar am văzut gazetari care nici măcar nu se obosesc să se uite la o poză pe care o afişează şi să îşi dea seama cât de nepotrivită este imaginea cu explicaţiile lor.

Apare o fotografie în care Ceauşescu îl însoţeşte pe Khamenei în 1989, cu explicaţia că a fost ultima întâlnire de înalt nivel al lui Ceauşescu, că s-ar fi dus în Iran ca să se întâlnească cu acest lider spiritual. Cel care face astfel de speculaţii nici măcar nu se uită că în fundal scrie aeroportul Otopeni, nicidecum Teheran.

Punând lucrurile în ordinea cuvenită, pe care trebuie să o aibă în vedere şi cel care emite supoziţii false, pentru că e vorba de un fake news până la urmă, fotografie aceea datează din februarie 1989, când Khamenei a fost la Bucureşti, şi când el deţinea funcţia de preşedinte al statului, nu doar pe aceea de lider spiritual. Altfel, cum putea Nicolae Ceauşescu să se ducă în Iran, să se întâlnească cu ayatollahul, celălalt fiind lider spiritual musulman. În octombrie 1989, preşedinte al Republicii islamice Iran, cum se numea, a devenit altcineva, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, şi cu el s-a întâlnit Nicolae Ceauşescu în vizita în Iran. Iar vizita aceea nu are niciun temei care să presupună speculaţii belicoase de nu ştiu ce plan comun de construcţie a unei bombe atomice şi alte asemenea.

De ce s-a dus Ceauşescu la Teheran în 1989

I-am luat un interviu lui Ion Stoian, ultimul ministru de Externe în vremea lui Ceauşescu, care l-a însoţit pe Ceauşescu în vizita în Iran. Stenogramele, documentele vizitei respective, în vâltoarea evenimentelor din decembrie 1989, nu au mai apucat să fie îndosariate şi puse în arhive, deci nu le putem consulta. S-au risipit cine ştie pe unde, au ajuns în posesie privată, poate vor apărea la un moment dat. În schimb, din interviul luat de mine lui Stoian se publică în continuare fragmente. Ce spune Stoian? Că relaţii noastre cu Iranul au fost nişte relaţii privilegiate în anii regimului Ceauşescu. Erau relaţii privilegiate nu din considerente ideologice, ci din considerente economice. Ceauşescu era de un pragmatism feroce, nu ştiu dacă îl citise în totalitate pe Lenin, dar acesta din urmă spusese că imperialiştii ne vor da şi funia cu care să ne spânzurăm. Ceauşescu făcea afaceri cu toţi cei care i-ar fi adus folos. Anumite afinităţi au existat între Ceauşescu şi un lider iranian, cu şahul Mohammad Reza Pahlavi, se poate chiar vorbi de o relaţie de o amiciţie. Şahul a fost în România, Ceauşescu a fost invitat la serbările acelea extraordinare din 1971, când şahul s-a glorificat drept un demn urmaş al imperiului Persan.

Şi după alungarea şahului, Ceauşescu a continuat relaţiile cu Iran, pentru că erau extrem de profitabile. Am găsit în arhive faptul că avusese o prietenie cu Şahul, dar contau interesele. Ceauşescu i-a trimis chiar o scrisoare de felicitare ayatollahului Khameini.

Populaţia iraniană nu avea un solid know-how ştiinţific, tehnic, nu avea oameni specializaţi. Noi am fost cei care am contractat construcţia a tot felul de antreprize. Ei erau interesaţi de tractoarele româneşti, de utilajul petrolier pe care România îl exporta în condiţii favorabile. Şi încă ceva, România exporta arme. Ceauşescu le considera o marfă. Exporta şi în Iran şi în Irak, fără să se gândească.

Ultima vizită a lui Ceauşescu a avut ca punct de pornire, el făcând mereu mişcări de suveică între diverşi lideri ai lumii, contactarea sa de către preşedintele Afghanistanului pentru a vorbi cu preşedintele Iranului despre nişte grupuri de afgani, care se ascundeau pe teritoriul iranian. Şi s-au înţeles, Ion Stoian şi ministrul de Externe iranian, pentru o vizită a lui Nicolae Ceauşescu în Iran. Vizita a fost fixată încă din septembrie 1989 pentru 18-20 decembrie 1989", a declarat Lavinia Betea la DC News.