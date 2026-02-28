Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, după atacurile asupra Iranului

Consiliului de Securitate al ONU se reunește de urgență sâmbătă seara, după atacurile asupra Iranului.
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni sâmbătă la ora 21:00 GMT (16:00 la New York) pentru a discuta despre "situaţia din Orientul Mijlociu" după operaţiunea militară lansată de Washington împotriva Iranului, a anunţat ONU.
Această reuniune se va desfăşura la iniţiativa Franţei şi a Bahreinului, a indicat misiunea israeliană la ONU. Antonio Guterres, şeful instituţiei internaţionale, a condamnat "escaladarea" din regiune şi a făcut apel la "oprirea imediată a ostilităţilor", transmite France Presse, potrivit Agerpres.
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida un Consiliu de apărare sâmbătă la ora 18:00 (17:00 GMT) privind situaţia din Iran şi Orientul Mijlociu, după atacurile israeliano-americane asupra acestei ţări şi riposta Teheranului, a anunţat Palatul Elysee - transmite France Presse.
Şeful statului asigurase anterior pe X că "toate măsurile sunt luate" pentru securitatea Franţei, precum şi a compatrioţilor săi şi a "bazelor" militare din Orientul Mijlociu.
Franţa este "gata să desfăşoare mijloacele necesare pentru protecţia partenerilor săi cei mai apropiaţi, conform solicitării acestora", a precizat el tot atunci.
de Anca Murgoci