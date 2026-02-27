Copiii sub 15 ani, interziși pe social media. Polonia pregătește o lege cu amenzi pentru platformele care nu se conformează

În acest sens, Polonia vrea ca platformele să fie responsabile pentru verificarea vârstei, a transmis ministra educaţiei, Barbara Nowacka, într-un interviu pentru Bloomberg News difuzat vineri, preluat de Reuters.

Amenzi pentru platformele de socializare care vor rămâne accesibile pentru minorii sub 13 ani

Proiectul de lege prezentat vineri de Coaliţia Civică, aflată la guvernare, include amenzi pentru platformele ce rămân accesibile utilizatorilor mai tineri, a spus Nowacka, menționând că legea ar putea intra în vigoare până la începutul anului 2027.

Declin al competenței intelectuale din cauza social media?

"Observăm sănătatea mintală a copiilor şi tinerilor, vedem un declin al competenţei lor intelectuale", a mai spus responsabila poloneză.

Nivelul amenzilor pe care companiile ar trebui să le plătească se află încă într-un stadiu de discuţie, a precizat ea.

Restricții similiare și în alte țări europene privind accesul minorilor la social media

Mai multe guverne europene, printre care Danemarca, Grecia, Franţa, Spania şi Marea Britanie, au luat în considerare restricţii similare, în contextul alegaţiilor potrivit cărora serviciile de social media sunt dăunătoare ori creează dependenţă pentru minori.

În luna ianuarie, guvernul britanic a transmis că are în vedere restricţii, cu scopul de a proteja copiii online, după ce Australia a implementat o lege asemănătoare în decembrie 2024.

Iniţiativa anunţată vineri ar putea pune Polonia în conflict cu firme de tehnologie americane, respectiv Meta şi X a lui Elon Musk, unele au contestat restricţiile după interdicţia impusă de Australia, notează Agerpres.

