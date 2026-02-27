Prefectul județului Olt Cosmin Floreanu și-a dat demisia după scandalul armelor de foc la MOBEX

Cosmin Floreanu spune că este vorba de o "demisie de onoare, în lumina ultimelor decizii juridice, chiar şi în absenţa unei hotărâri definitive".

Guvernul numește vineri noi prefecți în țară

Cosmin Floreanu a declarat, pentru Agerpres, că şi-a înaintat demisia zilele trecute, astfel încât vineri Guvernul va putea numi un alt prefect.

"În lumina ultimelor decizii juridice, chiar şi în absenţa unei hotărâri definitive, educaţia pe care am primit-o, respectul profund pe care îl port Instituţiei Prefectului, fiecărui coleg şi fiecărui cetăţean, precum şi preţuirea sinceră pentru haina militară şi pentru valorile de disciplină, onoare şi responsabilitate pe care aceasta le simbolizează mă determină să fac un pas înapoi.

Din respect pentru această funcţie, pentru rigoarea şi demnitatea pe care le presupune, îmi prezint demisia de onoare din funcţia de prefect al judeţului Olt. Rămân aproape de viaţa publică şi încrezător că adevărul şi nevinovăţia mea vor demonstra, în timp, corectitudinea drumului pe care mi l-am ales", a transmis Floreanu, într-un mesaj postat pe Facebook.

Cosmin Floreanu subliniază că situația sa juridică nu este despre fapte de corupție

Cosmin Floreanu a spus că situaţia sa juridică (n.red. inculpat pentru folosirea unei arme de foc fără drept la un exerciţiu militar) nu priveşte fapte de corupţie, abuzuri sau acţiuni îndreptate contra interesului public.

"În cariera mea am urcat, cu responsabilitate şi fără să sar etape, fiecare treaptă spre desăvârşirea profesională. Studiile mi-au fost temelia care mi-a oferit oportunităţi reale şi m-a format ca profesionist. Am lucrat în mediul privat, de unde am plecat dintr-o funcţie de conducere, cea de şef al departamentului de proiecte pentru divizia europeană a unei companii importante de pe platforma industrială.

A urmat apoi cariera publică, aleasă din respect pentru oamenii şi locul care m-au ajutat să devin omul de astăzi. Viaţa publică aduce satisfacţii extraordinare, dar vine şi cu provocări, mai ales în contextul unei expuneri intense.Totodată, simt nevoia să spun limpede că situaţia juridică în care mă aflu nu priveşte fapte de corupţie, abuzuri sau acţiuni îndreptate împotriva interesului public, ci un context punctual legat de respectarea unor proceduri, aflat încă în curs de clarificare", a mai afirmat Floreanu în acelaşi mesaj.

Cosmin Floreanu, cercetat într-un dosar referitor la folosirea unei arme de foc la un exerciţiu militar pentru rezervişti

La finalul anului 2025, Cosmin Floreanu a fost inculpat, alături de subprefectul Ştefan Nicolae, într-un dosar referitor la utilizarea unei arme de foc la un exerciţiu militar pentru rezervişti organizat la finalul lunii mai 2025, în poligonul de la Redea din judeţul Olt.

Faţă de cei doi a fost luată măsura controlului judiciar pe data de 23 decembrie 2025, măsură revocată prin hotărâre definitivă a instanţei pe data de 31 decembrie în cazul lui Nicolae şi pe 19 data de ianuarie 2026 în cazul lui Floreanu.

Cosmin Floreanu şi Ştefan Nicolae, acuzaţi de uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor

Cosmin Floreanu şi Ştefan Nicolae sunt acuzaţi de uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, într-o cauză instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Prefectul şi subprefectul judeţului Olt au luat parte, în luna mai, la un exerciţiu de mobilizare a rezerviştilor - MOBEX, în cadrul căruia, pe data de 28 mai, în poligonul militar din comuna Redea (în proximitatea municipiului Caracal) s-a desfășurat o secvenţă de tragere cu rezervişti.

Cei doi oficiali ar fi tras în poligon, sub supravegherea unui militar şi după instruirea privind utilizarea armei, darulterior ar fi fost descoperite aspecte false menţionate în documentele militare, astfel încât să fie justificată utilizarea cartuşelor utilizate de către prefect şi subprefect.

Când a avut loc exerciţiul MOBEX OT-GR-TR-25

În perioada 26 - 30 mai, în judeţele Olt, Giurgiu şi Teleorman a avut loc exerciţiul MOBEX OT-GR-TR-25, ce a urmărit evaluarea rezervei de mobilizare. În poligonul de la Redea au fost prezenţi rezervişti din judeţele Olt şi Teleorman, pentru o secvenţă de instruire practică.

Vezi și - Românii care vor deveni automat rezerviști. Apare și conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”