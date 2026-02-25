€ 5.0954
Data actualizării: 08:48 25 Feb 2026 | Data publicării: 08:36 25 Feb 2026

Hubert Thuma, întrebare-cheie la adresa premierului Ilie Bolojan
Autor: Crişan Andreescu

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, îi cere premierului Ilie Bolojan să precizeze dacă susține poziția consilierului său, Vlad Gheorghe, cu privire la asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan.

"Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său la adresa administrației liberale din Ilfov și dacă este de acord cu această poziționare.

Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai județului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiți".

Președntele CJ Ilfov precizează că poate să posteze 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă și canalizare.

"Aș putea și eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă și canalizare. Dar eu doresc colaborare și rezolvarea reală a problemelor. Și, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverși consilieri fără expertiză. Vorbește despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetățenii care nu l-au votat, dar și foștii lui colegi de partid care au răsuflat ușurați când l-au văzut plecat.

O realitate incontestabilă ține de faptul că județul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureștiul în acest moment. Cu infinit mai puține resurse decât Capitala, reușim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiții în infrastructură.

Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susțin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în București. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureștiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetățean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar crește de minimum trei ori", a scris Thuma pe Facebook.

Ce a provocat reacția  liderului CJ Ilfov

Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului, a propus marți organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan.

Propunerea a venit după ce președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că va discuta cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deșeurilor din București în județ.

Întrebat, la conferința de presă de marți de la Guvern, ce părere are de propunerea consilierului său, premierul Ilie Bolojan a spus că nu a apucat să se uite la 'postări sau la aspecte care țin de propuneri legate de astfel de aspecte'.

'De dimineață și până astăzi am fost prins în discuțiile legate de aceste proiecte importante, am fost în ședințele legate de buget și vă rog să mă credeți că nu am apucat să mă uit la postări sau la aspecte care țin de propuneri legate de astfel de aspecte', a spus Bolojan, potrivit Agerpres.

