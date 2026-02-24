€ 5.0968
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, la patru ani de la invadarea Ucrainei: Un apel la solidaritate, empatie și responsabilitate
Data publicării: 09:56 24 Feb 2026

Robert Cazanciuc, la patru ani de la invadarea Ucrainei: Un apel la solidaritate, empatie și responsabilitate
Autor: Crişan Andreescu

parlament

La patru ani de la declanșarea agresiunii de către Rusia împotriva Ucrainei, senatorul PSD, Robert Cazanciuc, își exprimă gândurile către victime, către cei care au pierdut persoane dragi.

Au trecut patru ani de la invazia Rusiei în #Ucraina, deja mai mult decât a durat Al Doilea Război Mondial. Patru ani de suferință, pierderi și distrugeri, dar și patru ani de curaj și rezistență din partea poporului ucrainean. În fața acestei agresiuni, Ucraina a demonstrat o forță extraordinară, susținută de unitatea comunității internaționale.

Să nu uităm de solidaritatea de care a dat dovadă poporul nostru, încă de la începutul suferinței vecinilor noștri, când fiecare dintre noi a încercat, nu doar la nivel instituțional, ci și particular, să-i sprijine pe sinistrații de pe celălalt mal al Prutului, oferindu-le un ajutor umanitar – de la adăpost, până la hrană și asistență medicală.

După acești patru ani de conflict, gândurile noastre se îndreaptă către victime, către cei care au pierdut persoane dragi și către toți cei care continuă să trăiască sub amenințarea armelor.
Am comemorat în Senatul României, suferințele poporului ucrainean, cu speranța că pacea justă și durabilă va deveni, în cele din urmă, realitate.

Astăzi nu este doar un moment de aducere aminte, ci și un apel la solidaritate, empatie și responsabilitate, pentru că, dincolo de granițe și diferențe, războiul din Ucraina ne privește, într-un fel sau altul, pe noi toți.

