Zelenski, mesaj la împlinirea a patru ani de război: Propunere pentru Trump. Ursula von der Leyen, vizită la Kiev

La patru ani distanță de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj amplu prin care a condamnat războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin.

Tot astăzi, 24 februarie, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul a celor patru ani de război, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere: Nu vom ceda până când pacea nu va fi restabilită”.



In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Zelenski: „Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a zdrobit pe ucraineni”

Volodimir Zelenski s-a adresat tuturor ucrainenilor, spunând că liderul de la Kremlin nu și-a atins obiectivul propus - de a ocupa Kievul în trei zile -, dar a avut și un mesaj pentru președintele american și pentru cei care au sprijinit Ucraina în cele 1460 de zile de război.

„Dragi ucraineni! Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva sa de trei zile pentru a cuceri Kievul. Și asta, de fapt, spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte stau milioane de oameni ai noștri. În spatele acestor cuvinte stau un curaj imens, o muncă incredibil de asiduă, rezistență și lunga cale pe care Ucraina o urmează din 24 februarie. Acest birou - această cameră mică din buncărul de pe strada Bankova - aici am avut primele mele conversații cu liderii mondiali la începutul războiului. Aici am vorbit cu președintele Biden și chiar aici am auzit: Volodimir, există o amenințare. Trebuie să părăsești Ucraina urgent. Suntem gata să ajutăm cu asta. Și aici am răspuns că am nevoie de muniție, nu de o mașină. Și nu pentru că suntem cu toții neînfricați sau făcuți din oțel - suntem cu toții ființe umane și, în acea zi, fiecare dintre noi, toți ucrainenii, am simțit frică și durere; mulți erau în stare de șoc și mulți nu știau ce să spună. Dar, la un nivel invizibil, cu toții știam că nu avem o altă Ucraină, că aceasta este casa noastră și cu toții am înțeles ce trebuia făcut. Aceasta a fost alegerea. Alegerea pe care au făcut-o milioane de ucraineni pe atunci”, a declarat Zelenski.

Citește și: Patru ani de război pe chipul lui Volodimir Zelenski: Președintele Ucrainei, de la avertisment la reproș

Zelenski îl invită pe Trump în Ucraina, ca să înțeleagă „cine este agresorul și cine trebuie presat”

„(...) Rusia nu se oprește, din păcate, și poartă război prin toate metodele – împotriva păcii, împotriva noastră, împotriva oamenilor. Putin înțelege că nu este capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă, iar 'a doua armată din lume' luptă împotriva blocurilor de apartamente și a centralelor electrice (...) Și îmi doresc foarte mult să vin aici cu Președintele Statelor Unite într-o zi. Știu sigur: numai venind în Ucraina și văzând cu propriii ochi viața și lupta noastră, simțind poporul nostru și enormitatea acestei dureri - numai atunci se poate înțelege despre ce este vorba cu adevărat în acest război. Și din cauza cui. Cine este agresorul aici și cine trebuie presat. Că Ucraina apără viața, luptă tocmai pentru asta și că aceasta nu este o luptă de stradă - este un atac al unui stat bolnav asupra unui stat suveran, și că Putin este acest război. El este cauza începutului său și obstacolul în calea sfârșitului său. Și Rusia este cea care trebuie pusă la locul ei. Pentru ca să poată exista o pace adevărată”, a mai punctat Zelenski, marți dimineață.

„Ucraina trebuie să reziste”

„Poporul nostru nu a ridicat un steag alb - l-a apărat pe cel albastru și galben. Iar ocupanții, care credeau că vor fi întâmpinați aici cu mulțimi care fluturau flori, au văzut în schimb cozi la centrele de recrutare. Poporul nostru a ales rezistența. Și războinicii noștri au rămas fermi, iar civilii au apărat orașele și satele, străzile și curțile. Oamenii obișnuiți, absolut, formând ziduri vii, au oprit coloanele de vehicule militare și, cu toții, au arătat Rusiei pierdute singura cale corectă. Toată lumea a înțeles: fiecare zi de mâine trebuia câștigată. Ucraina trebuia să reziste - statul trebuia să reziste indiferent de situație. Și, în ciuda a tot, Ucraina noastră trebuia să continue să funcționeze. S-au făcut multe aici; nu am mai arătat niciodată această facilitate - acum este goală, desigur, dar la începutul războiului, erau sute de oameni aici. Am lucrat aici, apoi am urcat la etaj să mă adresez vouă, oamenilor. Aici era echipa noastră, guvernul, coordonarea zilnică cu armata, apelurile telefonice, căutarea de soluții – tot ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste. Trebuiau livrate arme. Medicamente și alimente erau livrate orașelor blocate de inamic. Pentru a păstra viața pentru care Ucraina luptă cu atâta disperare.

Și, ca să fiu sincer, lucrurile stăteau uneori altfel – aici, se folosea atât un limbaj formal, cât și unul direct, pentru că fiecare pachet de ajutor, fiecare sancțiune împotriva Rusiei, fiecare transport de arme – toate acestea trebuiau cu adevărat susținute. Trebuia să luptăm cu înverșunare pentru credința în Ucraina. Trebuia să ne asigurăm că lumea se implică. Și acesta a fost mesajul cheie al apelurilor noastre către țările europene, către Congresul SUA, către majoritatea parlamentelor din întreaga lume – și către oameni, desigur. Către oamenii obișnuiți – către milioane de oameni din întreaga lume – fiți alături de noi, fiți alături de Ucraina, credeți în noi, fiți alături de Ucraina, fiți curajoși ca Ucraina! Aceste apeluri au funcționat, deoarece ucrainenii au luptat într-un mod care îți tăia respirația, iar această rezistență era vizibilă chiar și din spațiu, iar acest lucru a fost absolut inspirator, așa că foarte curând toată lumea a văzut-o - această mare albastră și galbenă: mii de oameni cu steagurile noastre în piețe din Europa și din lume.

Și astfel - treptat, cu dificultate, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă - Ucraina a construit sprijinul care ne-a permis să rezistăm: când am trecut prin prima zi de război. Cea mai lungă zi din viața noastră. Apoi încă una. Și încă una. Apoi o săptămână. Două săptămâni. Și apoi - o lună. Și am văzut primăvara. Am câștigat-o atunci - când părea că această lună februarie nu se va termina niciodată, am câștigat prima noastră primăvară în mijlocul unui mare război. A fost un punct de cotitură și, pentru prima dată, un gând ne-a trecut prin minte: putem face asta. Ucraina poate face asta. Îmi place foarte mult fraza pe care toată lumea o reposta la vremea respectivă – un fel de rezumat al primei etape a războiului la scară largă, când Ucraina a spus: 'Credeți că am căzut în genunchi? Tocmai ce m-am legat la bocanci'. Și în fața noastră era un drum. Și chiar și în acest tunel lung, nu încăpea nici măcar o milionime din durerea pe care a îndurat-o Ucraina în acest timp. Durerea pe care Rusia a adus-o fiecăreia dintre familiile noastre, fiecărei inimi ucrainene. Bucea. Irpin. Borodianka. Gropi comune. Hostomel. Mriya. Harkov. Mykolaiv. Administrația regională de stat. Barajul Kahovka. Centrala nucleară Zaporijia. Kremenciuk și Kryvyi Roh. Ternopil și Lviv. Olenivka. Hașiv Iar. Kiev. Ohmatdiț. Kramatorsk. Gară. O jucărie. Mariupol. Teatru dramatic. Inscripția: Copii. Odesa. Clădire de apartamente. O fetiță. Trei luni. Vilnyansk. Maternitate. Un bebeluș. Două zile… Bărbații nu se luptă așa. Oamenii nu se comportă așa. Ucrainenii nu vor uita asta. Fie ca aceste imagini să fie văzute de toți cei care nu au mustrări de conștiință, de toți cei care încă întind o mână răului rusesc și încă cumpără petrolul lui Putin.

Războiul lui Putin i-a făcut pe ucraineni să se perfecționeze în dezvoltarea armelor

„În tot acest timp, nu ne-am lăsat mânia să ne mănânce din interior. Ucrainenii și-au transformat propria furie în energie pentru luptă și au dovedit: putem fi forțați să ne adăpostească, dar este imposibil să împingem Ucraina în subteran pentru totdeauna. Inevitabil, ne ridicăm, ne întoarcem, continuăm să luptăm - pentru că luptăm pentru viață. Pentru dreptul de a sta pe pământul nostru - și de a respira propriul nostru aer. Și Ucraina cunoaște bine aceste sentimente - când, în ciuda a tot, după semnalul de alarmă, ieșim din adăpostul antiaerian, și odată cu noi, speranța apare, înălțându-se spre cer; ori de câte ori steagul ucrainean este ridicat - ori de câte ori se întoarce și se întoarce acolo unde îi este locul de drept. Și aceasta a fost următoarea etapă importantă a luptei noastre - când Ucraina nu numai că a rezistat, nu numai că menține apărarea, dar ripostează. Când orașe întregi au făcut istorie. Orașe eroice. Orașe ale eroilor. Au mers înainte. Au fost primele ofensive, primele succese și ceea ce nu poate fi uitat niciodată - primii ochi, ochii ucrainenilor care își așteptaseră ai lor. Balakliya, Izyum, Kupyansk, Herson. Toată lumea a văzut cum ocupanții au fost alungați din regiunea Kiev, din regiunea Sumi, din regiunea Cernihiv. Și toată lumea a aflat despre teleportarea ucraineană în cealaltă lume pentru inamic – Cernobaivka”, a mai spus Zelenski.

El a pus în lumină capacitatea actuală a Ucrainei de a dezvolta arme, lucru determinat de conflictul declanșat de Putin. Zelenski a făcut referire și la atacurile ucrainene din ultima vreme asupra teritoriului rusesc, lucru care s-a simțit cu mândrie la Kiev și care a devenit o „tradiție”.

„A văzut cum ultimatumurile rusești s-au transformat în gesturi de bunăvoință. Cum insula Zmiinyi a devenit din nou a noastră. Cum a căpătat cuvântul „bavovna” un nou sens și cum ne-am bucurat când s-a auzit prima „bavovna” în Rusia. Nu este vorba de răutate – așa sună pur și simplu dreptatea în ucraineană. Sună ca Stuhna, Vilkha, Neptun și vuietul cu care s-a scufundat crucișătorul Moskva. Pe atunci – a fost un moment important. Mai târziu – a devenit o tradiție. Și puține alte lucruri ridică moralul ucrainean precum imaginile cu instalațiile militare și rafinăriile de petrol ale inamicului care ard. Când s-a întâmplat pentru prima dată – a fost o știre majoră. Acum – este aproape zilnic. Și ceea ce odinioară părea de neconceput a devenit acum norma. Patriots, IRIS-T, NASAMS, F-16 – și ceva mai măreț: propriile noastre arme, capacitatea noastră de acțiune pe distanțe lungi. Realizați doar acest lucru. Ucraina a parcurs un drum lung – de la momentul în care primeam armuri antiglonț până la momentul în care producem noi înșine peste trei milioane de drone FPV pe an. Din zilele în care admiram Javelin și Bayraktar până în ziua în care avem propriile noastre Sichen, Hor, Vampire, Palianytsia, Peklo, Ruta, Flamingo. De la cererea de a închide cerul la capacitatea de a doborî sute de „șahede” într-o singură noapte. De la arici și fortificații pe străzile Kievului până la operațiunea Kursk și Spiderweb. Dar asta încă nu este suficient – ​​vom face mai mult”, a mai punctat Zelenski.

„Acum, ucrainenii îndură cea mai grea iarnă din istorie. Și teroare aproape în fiecare noapte. Nu știu cine altcineva ar putea rezista la asta fără să se prăbușească sau să se clatine. Ucrainenii fac asta. Și aceasta este o mare epuizare. Cu siguranță. Ce alți oameni ar putea face asta? În ciuda războiului, a tuturor acestor atacuri, a tuturor acestor încercări – să învingem răul – să învingem disperarea și lipsa de speranță. Și să rezistăm. Și să rezistăm în unitate. Și în mijlocul tuturor acestora – să obținem rezultate – peste tot. Să ne revenim după fiecare atac. De fiecare dată, să ne reînnoim apărarea aeriană cu rachete. Să mergem la muncă în fiecare dimineață. Să ținem linia constant. Să vorbim cu lumea ca egali. Să obținem statutul de candidat la UE, să aducem acasă mii de prizonieri ai noștri. Să facem fiecare platformă internațională – de la Davos la ONU – pro-ucraineană. Să facem vocea Ucrainei puternică în lume, să câștigăm Eurovision, să luăm Oscarul și BAFTA, să fim campioni mondiali absoluți la box și să dovedim că ucrainenii au onoare de cel mai înalt grad – mult mai valoroasă decât orice aur al acestui CIO (Comitetul Olimpic Internațional) fără coloană vertebrală. Din fiecare astfel de act, din toți acești pași, realizări și mici victorii, se formează marea Ucraină. Mare – pentru că vă are pe voi. Oameni care inspirați planeta. Și ne amintim cum primii lideri străini au sosit în Ucraina la începutul acestui război. Iar termenul „vizită oficială” nu poate exprima în cea mai mică măsură ce au însemnat aceste întâlniri pentru noi. Am înțeles cine a fost cu adevărat fratele și prietenul nostru, cine nu s-a temut, nu a ezitat, nu și-a pătat numele și nu s-a îngrijorat cum să nu-l enerveze pe Putin. Le mulțumesc fiecărui lider care a ales partea luminii în istorie – a ales Ucraina. În Europa, Statele Unite, Canada, Japonia, Australia. Tuturor celor care sunt alături de noi”, a mai spus el.

„Istoria ne urmărește îndeaproape. Acordul nu trebuie pur și simplu semnat, ci acceptat de ucraineni”

„Se spune că timpul vindecă. Nu sunt sigur. Cel puțin nu știu cât timp va dura pentru a vindeca toate rănile noastre - toate aceste întrebări dureroase de „Câte?” care ard în interior. Câte lacrimi au fost vărsate? Câte atacuri și lovituri josnice? Câte cicatrici în inimile noastre - câte steaguri în cimitirele noastre? Câte nume? Da Vinci, Grenka, Juice. Zheka, Tykhyi, Nord. Petrychenko, Matsievskyi, marinarul Vitalii Skakun, pilotul Oleksandr Oksanchenko. Daria „Delta” Lopatina. Lana „Sati” Chornohorska. Yulia Bereziuk, Marharyta Polovinko. Mii, mii de eroi care și-au dat viața pentru ca Ucraina să poată trăi. Războinicii noștri apărători. Îngerii noștri păzitori. Sunt sigur că i-au spus lui Dumnezeu tot adevărul despre acest război. Despre cum ne apărăm. Ne apărăm pământul, viața, independența, cultura, istoria, Sfânta Sofia, poporul nostru. 1.462 de zile de război la scară largă. 12 ani de la începutul agresiunii Rusiei. Pentru unii – o viață întreagă. Desigur, cu toții vrem ca războiul să se termine. Dar nimeni nu va permite ca Ucraina să se termine. Vrem pace. Puternică, demnă, durabilă. Și înainte de fiecare rundă de negocieri, îi dau echipei noastre directive foarte clare. Acestea vin întotdeauna sub formă de decrete clasificate, dar cu siguranță nu voi dezvălui un secret de stat dacă împărtășesc mesajul meu principal: să nu anulăm toți acești ani, să nu devalorizăm – întreaga luptă, curajul, demnitatea, tot ceea ce a trecut Ucraina. Acest lucru nu poate fi abandonat, uitat, trădat. De aceea există atât de multe runde de negocieri și o luptă pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare punct, pentru garanții reale de securitate, astfel încât acordul să fie puternic. Istoria ne urmărește îndeaproape. Acordul nu trebuie pur și simplu semnat – trebuie acceptat, acceptat de ucraineni”, a mai spus Volodimir Zelenski.

„Ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea”

„Dragi oameni, Forța care ne-a susținut în toți acești ani sunteți voi. Poporul nostru. Rezistența noastră sunteți voi. Bărbații ucraineni. Femeile ucrainene. Toți cei care nu renunță. Ochii noștri pot fi obosiți, dar spatele nostru este întreg. Și vreau să le mulțumesc fiecăruia dintre cei care-și poartă independența pe umeri. Fiecărui războinic – pentru puterea voastră. Părinților voștri, copiilor voștri, soțiilor și soților voștri – pentru rezistența lor. Le mulțumesc tuturor celor a căror muncă face Ucraina mai puternică. Cei care aduc lumină și căldură înapoi în casele noastre. Cei care vindecă. Cei care se oferă voluntari. Cei care predau. Cei care studiază – în universități sau în școli – și care învață cel mai important lucru: să fie oameni, să fie ucraineni. Sunt mândru de voi. Cred în fiecare dintre voi. În voi toți, cărora, fără nicio exagerare, am onoarea să le spun: Mari oameni ai unei Ucraine mărețe. Privind în urmă la începutul invaziei și reflectând la ziua de azi, avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea. Ucraina nu există doar pe hartă. Ucraina este un actor în relațiile internaționale.

Capitala noastră stă în picioare, la fel și Harkov, Sumî, Cernihiv, Dnipro, Zaporijia, Kramatorsk, Odesa, Liov. Alte orașe. Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a zdrobit pe ucraineni. Nu a câștigat acest război. Am păstrat Ucraina și vom face tot posibilul pentru a asigura pacea și dreptatea. Mai puțin de o săptămână până la primăvară. Trecem prin cea mai grea iarnă din istorie. Acesta este un fapt. Și este foarte dificil. Dificil pentru noi toți. Dar, la fel ca în prima zi a războiului – continuăm să ne construim ziua de mâine – pas cu pas, sarcină cu sarcină, realizare cu realizare, și fiecare rezultat, fiecare succes, fiecare dintre 'Ucraina a reușit' este meritul vostru, al tuturor. Al poporului ucrainean. Slavă Ucrainei!”, și-a încheiat, Zelenski, discursul.



Citește și: Ucraina revendică noi câștiguri teritoriale în sudul frontului