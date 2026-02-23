Accident grav pe DN1, în Sibiu: Un bărbat a murit şi alţi doi au fost răniţi

Un bărbat a decedat şi alţi doi au fost răniţi, fiind transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, în urma accidentului rutier care a avut loc luni dimineaţa, pe DN 1, la ieşirea din localitatea Săcel spre Sălişte, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Andreea Ştefan.

"Din nefericire în urma accidentului, un bărbat de aproximativ 33 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, medicul fiind nevoit să declare decesul acestuia. Alţi doi bărbaţi, în vârstă de 53, respectiv 28 de ani au avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare. Aceştia prezintă multiple traumatisme şi sunt transportaţi la UPU Sibiu, conştienţi", a declarat Andreea Ştefan.

Traficul rutier este blocat la locul accidentului, potrivit Poliţiei, conform Agerpres.

