Stiri

DCNews Stiri Cine sunt „încăpățânații“ de la volan. Titi Aur: Nu vreau să-i jignesc, dar le-aș interzice să conducă noaptea / video
Data publicării: 17:43 22 Noi 2025

EXCLUSIV Cine sunt „încăpățânații“ de la volan. Titi Aur: Nu vreau să-i jignesc, dar le-aș interzice să conducă noaptea / video
Autor: Ioan-Radu Gava

titi aur soferi varstnici Foto: Unsplash
 

Titi Aur a vorbit despre „încăpățânații“ de pe șoselele României.

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a vorbit despre persoanele care ajung la o anumită vârstă, își pierd anumite abilități pentru șofat și, în acest fel, ajung să se pună în pericol atât pe ele, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

„Eu nu am fost niciodată adeptul de a interzice să mai conduci la o anumită vârstă. În schimb, de la o anumită vârstă ar trebui să se îndesească verificările medicale, inclusiv pe partea psihologică. 

Fără să jignesc pe nimeni, dar vedem de multe ori persoane în vârstă care ajung la o încăpățânare și la un grad de inconștiență și vin și spun că toată viața au condus. Când se urcă la volan, stau încruntați și fac tot felul de greșeli foarte grave“, a explicat Titi Aur.

EXCLUSIV Titi Aur, previziune îngrijorătoare privind trotinetele electrice

Titi Aur: Le-aș interzice să conducă noaptea. E imposibil în România

„O astfel de persoană ar trebui să fie depistată de adevăratul examen psihologic și, cu toată supărarea, eu aș face varianta de a se interzice să conduci noaptea

Dacă vezi pe cineva că are abilități, dar are anumite probleme de sănătate amplificate de vârstă, de întâmplările vieții, să existe și varianta asta, de a putea conduce doar ziua și doar în localitate. Să meargă la piață, să meargă la prieteni, dar nu de la București la Suceava, că acolo are copiii. Nu ai voie! Nu ai voie noaptea, pentru că noaptea ești un pericol. Ziua te descurci, dar noaptea ești un pericol.

E mult ce spun eu, dar ar putea fi variante, într-o societate bine organizată. E imposibil la noi, fiindcă noi nu suntem în stare să aplicăm reguli simple, recomandate de UE, logice. Siguranța rutieră în România nu există“, a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Comentarii

