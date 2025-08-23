Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat urmăritorilor emisiunii DC Conducem care sunt efectele unui impact cu maşina în punct fix la diverse viteze. Iată, astfel, viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă, indiferent cât de sigură ar fi maşina.

"Până la 30 km/h, în principiu, la impact în ceva fix, rămâi fără probleme. Dacă ai centura, airbag-urile funcţionează, etc. În principiu rămâi fără probleme. Cel mult o mică întindere. Peste 67 km/h, toată lumea moare. De ce? Pentru că apar leziuni interne. E şi aici o medie, pentru că oamenii sunt diferiţi, unii sunt mai sportivi, unii mai bolnavi.

Între 30 km/h şi 60 km/h, vei avea leziuni. Nas rupt, poate coaste rupte, etc. Apar întinderi, te doare sigur, dar nu sunt leziuni care să te omoare. Iarăşi, e o discuţie de principiu, pentru că dacă ai probleme medicale... Noi la Academie, spre exemplu, nu lăsăm oamenii care au probleme cu coloana sau care au probleme de sănătate să facă testul de impact, chiar dacă e vorba de o viteză de 15 km/h. Acesta se face dacă omul îşi doreşte şi dacă este sănătos. Important e ca omul să înţeleagă mecanismul, nu să se accidenteze aici", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

De ce e important să nu îţi acoperi faţa cu braţele la impact

"Îţi vei monta un ceas în frunte. Vine airbagul peste mâini şi te loveşti cu mâinile. Mâinile, dacă le ai pe volan, airbag-ul ţi le depărtează. Dacă pui mâna între corp şi airbag, îţi dai singur un pumn în faţă. E un instinct pe care ai putea să îl ai, dar e periculos", a declarat Titi Aur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News