Pericolul trotinetelor electrice: Un bărbat din Mediaș, în stare critică după un accident violent. Al doilea caz într-o săptămână

Autor: Tiberiu Vasile
Un bărbat de 58 de ani din Mediaș a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, acesta fiind al doilea accident grav de acest fel în județul Sibiu într-o singură săptămână.

Un nou accident grav petrecut la Mediaș readuce în atenție pericolele trotinetelor electrice. Un bărbat de 58 de ani se află în comă, după ce s-a prăbușit pe carosabil în timp ce conducea vehiculul, fără să poarte cască de protecție. Victima a fost dusă de urgență la Spitalul Municipal Mediaș.

"Un bărbat de 58 de ani a ajuns în comă la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap", a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad.

Incidentul a avut loc miercuri seara, pe strada Stăvilarului. Primele verificări arată că bărbatul s-a dezechilibrat în timp ce circula pe trotinetă și a căzut violent pe asfalt. Impactul i-a provocat un traumatism cranian sever, iar echipajele de ambulanță l-au găsit deja inconștient. Medicii l-au intubat pe loc și l-au transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe Mediaș.

Polițiștii rutieri au anunțat că au deschis o anchetă

Polițiștii rutieri au anunțat că au deschis o anchetă pentru a afla cauzele exacte ale accidentului.

"În această seară, poliţiştii rutieri au fost solicitaţi să intervină la un autoaccident rutier, produs în municipiul Mediaş, pe strada Stăvilarului. Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaş, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil. În urma autoaccidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Mediaş efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs autoaccidentul şi luarea măsurilor legale în consecinţă", a precizat Isabela Brad.

La fața locului au intervenit două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, unul dintre ele cu medic. Victima a fost găsită în stare critică, inconștientă, și a fost preluată imediat pentru îngrijiri.

Tragedia vine la numai câteva zile după un alt caz asemănător, tot în județul Sibiu. Un adolescent de 13 ani se află de o săptămână în comă, internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Copilul a fost supus mai multor intervenții chirurgicale, însă prognosticul medicilor rămâne rezervat. „Starea lui este în continuare gravă”, a transmis purtătoarea de cuvânt a spitalului, Cristina Bălău, conform Agerpres.

