Accident mortal cu trotineta. Parlamentarii nu înăspresc legea din cauza tinerilor frumoși și liberi

Un tânăr de 22 de ani din București este cercetat, sub control judiciar, după ce a lovit mortal cu trotineta electrică o femeie de 71 de ani, pe trecerea de pietoni.

Potrivit procurorilor, acesta a trecut pe roșu la semafor și a justificat gestul prin faptul că „se grăbea la muncă” și că trotineta nu poate frâna în siguranță. Victima a murit patru zile mai târziu, la spital.

Polițiștii din București, dar și procurorii, trag un semnal de alarmă după ce în ultimele opt luni ale acestui an, nu mai puțin de 31 de persoane au fost rănite grav în Capitală.

Așadar, două persoane și-au pierdut viața: Femeia de 71 de ani, dar și un alt conducător de trotinetă care s-a autoaccidentat undeva pe o stradă din București. Vorbim, așadar, de două accidente în care două persoane și-au pierdut viața.

Jurnalistul Val Vâlcu a zis că politicienii ar trebui să pregătească o legislație dedicată care să limiteze pe cât posibil utilizarea greșită a acestor mijloace de transport, doar că... se tem. De cine? De tinerii frumoși și liberi.

„Dacă nu erau camerele de supraveghere, poate ar fi fost imposibil de dovedit vinovăția. Parlamentarii nu au curaj să strângă șurubul legislativ pentru că utilizatorii de trotinete sunt văzuți drept tineri, frumoși și liberi, ecologiști. În realitate, mulți dintre ei sunt doar inconștienți, nu respectă semaforul și pun vieți în pericol. Ei nu vor să stea la stop, se grăbesc, dovadă cazul despre care vorbim”, a comentat jurnalistul Val Vâlcu.

Doar că... sunt tineri, frumoși și liberi, dar cu burtă, pentru că le atârnă șuncuțița pentru că, în loc să pedaleze sau să meargă pe jos, merg cu troti... Trotineta electrică nu este un sport. Nu e nici măcar o joacă. Este un vehicul, cu reguli, riscuri și responsabilități. Ne plângem că tinerii nu mai fac mișcare, că încep să fie obezi, că sunt dependenți de TikTok și Instagram, dar le oferim alternative care, în loc să îi scoată din zona de confort, îi afundă și mai tare în sedentarism. Unde e mersul pe jos? Unde e mersul pe bicicletă, în siguranță, cu cască, cu educație rutieră?

În altă ordine de idei, deși trotinetele electrice sunt promovate drept o alternativă ecologică la mașină, specialiștii atrag atenția că nu sunt complet „verzi”. Ele nu poluează direct atunci când circulă, însă producția și reciclarea bateriilor au un impact semnificativ asupra mediului. În plus, dacă înlocuiesc mersul pe jos sau bicicleta, efectul pozitiv asupra poluării devine nul.

De asemenea, expertul în siguranță rutieră Titi Aur a amintit exemplul Olandei, unde trotinetele care depășesc viteza legală de 25 km/h sunt confiscate pe loc de Poliția Rutieră: „La noi, trotinetele private ating frecvent 50-70 km/h, iar unele chiar peste 80 km/h. Nu au numere, nu sunt înregistrate, nu pot fi controlate. E o zonă scăpată total de sub control”.

În România, discuțiile despre reglementarea mai strictă a trotinetelor electrice se lovesc de opoziția politică, deși accidentele grave, unele mortale, continuă să se înmulțească.

