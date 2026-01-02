România, tot mai departe de euro după pasul Bulgariei. Ce frânează aderarea la moneda unică

Bulgaria a devenit, joi, cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, rămănând câteva ţări UE, care nu au adoptat încă moneda unică, printre care România.

România se află printre țările care va avea nevoie de timp pentru a adopta moneda euro.

De ce nu va adopa prea curând România moneda unică euro

Reuters susține, într-o analiză citată de Agerpres, că România are probleme cu scăderea celui mai ridicat deficit bugetar din Uniune. Acest lucru arată că va avea nevoie de câţiva ani, pentru a îşi stabiliza finanţele, cu scopul de a avea perspective realiste privind aderarea la zona euro.

Chiar dacă sprijinul public pentru euro este mare în unele țări din restul statelor membre UE care nu au aderat încă, în Ungaria partidele eurosceptice din coaliţiile de la guvernare vor ezita probabil la extinderea zonei euro în viitorul apropiat.

Țările care nu au aderat încă la moneda unică euro

Ţările membre UE ce nu au adoptat moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca. România are probleme cu reducerea celui mai ridicat deficit bugetar din Uniune.

Conform sondajului Eurobarometru făcut pentru Comisia Europeană, sprijinul public pentru euro este de 59%.

Însă, pe fondul inflaţiei ridicate, a măsurilor de austeritate şi a creșterii în sondajele de opinie a extremei drepte, subiectul a dispărut de pe agenda publică.

72% dintre maghiari vor să adopte moneda euro

Aproape 72% din maghiari sprijină adoptarea euro, potrivit sondajului Eurobarometru făcut pentru Comisia Europeană şi dat publicităţii în luna noiembrie. E cel mai mare nivel de sprijin din restul statelor membre ale Uniunii care nu au aderat încă, în ciuda euroscepticismului premierului Viktor Orban.

Liderul Opoziţiei, Peter Magyar, a spus că va orienta Ungaria spre aderarea la moneda unică dacă va câştiga viitoarele alegeri.

Totuşi, Ungaria are cea mai mare pondere din PIB a datoriei în rândul statelor membre UE din afara zonei euro, iar reducerea deficitului după pandemie a stagnat, în contextul cheltuielilor mari ale premierului Viktor Orban înaintea alegerilor.

Viktor Orban a inclus în Constituţie că forintul este moneda naţională a Ungariei

Chiar dacă ar îndeplini toate criteriile pentru aderarea la zona euro, adoptarea de către Ungaria a monedei unice nu ar fi posibilă fără o majoritate parlamentară solidă, în contextul în care Orban, care se opune unei integrări mai extinse în Uniunea Europeană, a inclus în Constituţie că forintul este moneda naţională a Ungariei.

Sprijinul public pentru euro este de 45% în Polonia

În Polonia, sprijinul public pentru euro este de 45%. Ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a spus că Varşovia nu se pregăteşte de adoptarea monedei unice, pentru că cea mai mare economie UE din afara zonei euro "este mulţumită să aibă propria monedă".

Jaroslaw Kaczynski, liderul celui mai mare partid din Opoziţie, a avertizat că oricine vrea să conducă ţara spre adoptarea euro este "un inamic mortal al Poloniei".

Sprijin public pentru euro de 30% în Cehia

În Cehia, sprijinul public pentru euro este de 30%. Guvernul vrea să ia măsuri pentru adoptarea monedei unice. Datoria Cehiei ca procent din PIB este mult mai mică faţă de majoritatea statelor membre UE din zona euro. Astfel, pentru mulţi aderarea ar spori riscul preluării responsibilităţii pentru ţările puternic îndatorate.

În Suedia, doar un mic partid vrea euro, iar populiştii, al doilea mare grup din Parlament, al căror sprijin este decisiv pentru Guvernul minoritar, se opun. Asta înseamnă că orice dezbatere privind aderaea la euro va rămâne probabil pur teoretică.

Suedezii au respins moneda euro, într-un referendum

Amintim că Suedia a aderat la UE în anul 1995, dar într-un referendum din 2003 a fost respinsă adoptarea euro, cu 56%. Sprijinul public pentru euro este de 39%.

Danemarca, care a aderat la UE în anul 1973, este singurul membru al blocului comunitar ce are o derogare la euro, fapt care spune că are dreptul să rămână în afara zonei euro chiar dacă îndeplineşte toate criteriile. Și în Danemarca sprijinul public pentru euro este scăzut, de 33%.

