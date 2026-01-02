€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri România, tot mai departe de euro după pasul Bulgariei. Ce frânează aderarea la moneda unică
Data actualizării: 09:24 02 Ian 2026 | Data publicării: 08:43 02 Ian 2026

România, tot mai departe de euro după pasul Bulgariei. Ce frânează aderarea la moneda unică
Autor: Andrei Itu

bani euro Imagine cu bancnote Euro - Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Bulgaria este de joi, cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, România fiind departe de acest pas. Dar ce împiedică aderarea Rmâniei la moneda unică?

Bulgaria a devenit, joi, cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, rămănând câteva ţări UE, care nu au adoptat încă moneda unică, printre care România.

România se află printre țările care va avea nevoie de timp pentru a adopta moneda euro.

De ce nu va adopa prea curând România moneda unică euro

Reuters susține, într-o analiză citată de Agerpres, că România are probleme cu scăderea celui mai ridicat deficit bugetar din Uniune. Acest lucru arată că va avea nevoie de câţiva ani, pentru a îşi stabiliza finanţele, cu scopul de a avea perspective realiste privind aderarea la zona euro. 

Chiar dacă sprijinul public pentru euro este mare în unele țări din restul statelor membre UE care nu au aderat încă, în Ungaria partidele eurosceptice din coaliţiile de la guvernare vor ezita probabil la extinderea zonei euro în viitorul apropiat.

Țările care nu au aderat încă la moneda unică euro

Ţările membre UE ce nu au adoptat moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca. România are probleme cu reducerea celui mai ridicat deficit bugetar din Uniune.

Conform sondajului Eurobarometru făcut pentru Comisia Europeană, sprijinul public pentru euro este de 59%.

Însă, pe fondul inflaţiei ridicate, a măsurilor de austeritate şi a creșterii în sondajele de opinie a extremei drepte, subiectul a dispărut de pe agenda publică.

72% dintre maghiari vor să adopte moneda euro

Aproape 72% din maghiari sprijină adoptarea euro, potrivit sondajului Eurobarometru făcut pentru Comisia Europeană şi dat publicităţii în luna noiembrie. E cel mai mare nivel de sprijin din restul statelor membre ale Uniunii care nu au aderat încă, în ciuda euroscepticismului premierului Viktor Orban.

Liderul Opoziţiei, Peter Magyar, a spus că va orienta Ungaria spre aderarea la moneda unică dacă va câştiga viitoarele alegeri.

Totuşi, Ungaria are cea mai mare pondere din PIB a datoriei în rândul statelor membre UE din afara zonei euro, iar reducerea deficitului după pandemie a stagnat, în contextul cheltuielilor mari ale premierului Viktor Orban înaintea alegerilor.

Viktor Orban a inclus în Constituţie că forintul este moneda naţională a Ungariei

Chiar dacă ar îndeplini toate criteriile pentru aderarea la zona euro, adoptarea de către Ungaria a monedei unice nu ar fi posibilă fără o majoritate parlamentară solidă, în contextul în care Orban, care se opune unei integrări mai extinse în Uniunea Europeană, a inclus în Constituţie că forintul este moneda naţională a Ungariei.

Sprijinul public pentru euro este de 45% în Polonia

În Polonia, sprijinul public pentru euro este de 45%. Ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a spus că Varşovia nu se pregăteşte de adoptarea monedei unice, pentru că cea mai mare economie UE din afara zonei euro "este mulţumită să aibă propria monedă".

Jaroslaw Kaczynski, liderul celui mai mare partid din Opoziţie, a avertizat că oricine vrea să conducă ţara spre adoptarea euro este "un inamic mortal al Poloniei".

Sprijin public pentru euro de 30% în Cehia

În Cehia, sprijinul public pentru euro este de 30%. Guvernul vrea să ia măsuri pentru adoptarea monedei unice. Datoria Cehiei ca procent din PIB este mult mai mică faţă de majoritatea statelor membre UE din zona euro. Astfel, pentru mulţi aderarea ar spori riscul preluării responsibilităţii pentru ţările puternic îndatorate.

În Suedia, doar un mic partid vrea euro, iar populiştii, al doilea mare grup din Parlament, al căror sprijin este decisiv pentru Guvernul minoritar, se opun. Asta înseamnă că orice dezbatere privind aderaea la euro va rămâne probabil pur teoretică.

Suedezii au respins moneda euro, într-un referendum

Amintim că Suedia a aderat la UE în anul 1995, dar într-un referendum din 2003 a fost respinsă adoptarea euro, cu 56%. Sprijinul public pentru euro este de 39%.

Danemarca, care a aderat la UE în anul 1973, este singurul membru al blocului comunitar ce are o derogare la euro, fapt care spune că are dreptul să rămână în afara zonei euro chiar dacă îndeplineşte toate criteriile. Și în Danemarca sprijinul public pentru euro este scăzut, de 33%.

Vezi și - Leva bulgărească dispare de la 1 ianuarie 2026. Ce poți face cu banii rămași. Dan Suciu (BNR), precizări importante pentru români

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zona euro
bulgaria
Romania euro
deficit bugetar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Incendiul din Crans-Montana. A început identificarea victimelor, o sarcină grea pentru medicii legiști din Elveția
Publicat acum 29 minute
Controverse cu patronii barului Le Constellation din Crans-Montana. Sunt acuzați că ar fi lăsat minori în local
Publicat acum 58 minute
Doi pescari căzuți în râul Olt. Tânăr de 28 de ani, resuscitat de echipele de salvare
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Tragedia de la Crans-Montana: România sare în ajutorul Elveției
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 40 minute
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 13 ore si 59 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close