DCNews Stiri Zelenski le-a bătut obrazul liderilor internaționali că nu iau mai rapid decizii în sprijinul Ucrainei
Data actualizării: 15:30 14 Feb 2026 | Data publicării: 15:01 14 Feb 2026

Zelenski le-a bătut obrazul liderilor internaționali că nu iau mai rapid decizii în sprijinul Ucrainei
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski Foto: Agerpres

Volodimir Zelenski a precizat la Conferința de Securitate de la Munchen că armele evoluează mai rapid decât deciziile politice.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă, la Munchen, regretul faţă de lentoarea deciziilor politice ce ar trebui să permită contracararea atacurilor ruse împotriva Ucrainei, transmit AFP şi Reuters.

În acest război, armele evoluează mai rapid decât deciziile care trebuie să le oprească, a afirmat Zelenski într-o dezbatere din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen.

CITEȘTE ȘI               -                Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol

El şi-a exprimat speranţa că discuţiile de pace mediate de SUA săptămâna viitoare, la Geneva, vor fi serioase şi substanţiale, dar a denunţat faptul că prea des Kievului i se cer concesii.

Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale şi utile pentru noi toţi, dar, sincer, uneori simţi că părţile vorbesc despre lucruri complet diferite. Americanii revin constant la aspectul concesiilor şi prea des acele concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu şi al Rusiei, a explicat şeful statului ucrainean.

CITEȘTE ȘI               -             EXCLUSIV Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză

volodimir zelenski
conferinta de securitate munchen
ucraina
arme
