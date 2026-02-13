Conferința de Securitate de la Munchen. Update: Emmanuel Macron a fost ironizat / video viral

Update: Friedrich Merz este "gata să discute" cu liderii ruşi

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că este "gata să discute" cu liderii ruşi, dar a susţinut că Rusia nu este încă pregătită pentru discuţii "serioase" privind un armistiţiu în Ucraina şi un acord de pace, relatează AFP, citată de Agerpres.

Întrebat la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen despre dorinţa declarată a preşedintelui francez Emmanuel Macron de a relua dialogul cu omologul său rus Vladimir Putin, în mare parte întrerupt din cauza războiului din Ucraina, cancelarul german a răspuns: "Dacă acest lucru aduce vreun beneficiu, suntem gata să discutăm".

"Dar, după cum puteţi vedea în cazul părţii americane, Rusia nu este încă dispusă să aibă o discuţie serioasă", a adăugat el.

"Trebuie să accepte concesii, trebuie să fie dispuşi să discute despre un armistiţiu şi apoi despre un acord de pace", a insistat el.

Potrivit lui Friedrich Merz, războiul din Ucraina, care este pe cale să intre în al cincilea an, "se va încheia doar odată ce Rusia va fi epuizată, cel puţin economic, dacă nu militar". "Ne apropiem de acel moment, dar nu am ajuns încă acolo", a precizat el.

Emmanuel Macron spune din decembrie că a venit momentul ca europenii să ia în considerare reluarea dialogului cu Vladimir Putin, mai ales că Statele Unite sub Donald Trump au reluat schimburile la cel mai înalt nivel. La începutul lunii februarie, preşedintele francez şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a pregăti terenul pentru un viitor apel către liderul de la Kremlin.

Dar el a avertizat, de asemenea, joi că această discuţie telefonică nu este iminentă.

"Cred că trebuie să ne concentrăm acum asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem", a explicat Emmanuel Macron, care insistă că doreşte să se coordoneze cu alţi lideri europeni şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Posibilitatea unui apel comun către Vladimir Putin, făcut de preşedintele francez şi cancelarul german, este discutată la Paris.

Update

„În marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a avut vineri, 13 februarie, o întrevedere cu ministrul Apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Yuriko Backes.

Dialogul, devenit o tradiţie anuală în cadrul conferinţei internaţionale, a vizat aprofundarea cooperării româno-luxemburgheze în domeniul apărării, atât în context aliat, cât şi din perspectiva contribuţiilor comune la iniţiativele Uniunii Europene privind consolidarea industriei de apărare.

Cei doi oficiali au discutat evoluţiile recente ale mediului de securitate, cu accent pe implicaţiile regionale ale războiului din Ucraina şi pe rolul strategic al regiunii Mării Negre în arhitectura de securitate euroatlantică. De asemenea, a fost subliniată relevanţa strategică a relaţiei transatlantice.

Ministrul Miruţă a subliniat aprecierea pentru contribuţia Marelui Ducat al Luxemburgului la întărirea posturii aliate de descurajare şi apărare, evidenţiind participarea cu forţe la Grupul de Luptă NATO dislocat la Cincu, precum şi implicarea în alte proiecte aliate din România.

Întâlnirea a reconfirmat evoluţia favorabilă a relaţiei româno-luxemburgheze şi convergenţa de viziune privind necesitatea unei cooperări europene mai strânse, capabile să genereze capabilităţi credibile, să stimuleze inovarea şi să întărească securitatea continentului, în deplină complementaritate cu angajamentele euroatlantice”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Update: Emmanuel Macron a fost ironizat la începutul Conferinței

Președintele francez Emmanuel Macron a fost ironizat la începutul Conferinței de la Munchen chiar de președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger.

„Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos", a spus acesta în timp ce își punea la ochi niște ochelari de soare asemănători cu cei pe care președintele francez i-a purtat la Davos.

Video:

A lighter moment at the @MunSecConf as head of the forum Wolfgang Ischinger joked about the French President Emmanuel Macron’s Davos address, briefly pulling out his sunglasses.#MunichSecurityConference pic.twitter.com/azbvGHpkPf — The National (@TheNationalNews) February 13, 2026

Știre inițială

Liderii lumii se reunesc, zilele acestea, la Munchen, unde are loc Conferința de Securitate de la Munchen (MSC), discursul SUA fiind foarte așteptat, cu precădere de către europeni. Statele Unite vor fi reprezentate de Secretarul de Stat, Marco Rubio. Înainte de a ajunge la eveniment, acesta a transmis un mesaj liderilor europeni.

Conferința de Securitate de la Munchen are loc în perioada 13-15 februarie 2026, la Hotelul Bayerischer Hof din Munchen. Ea va cuprinde dezbateri la nivel înalt privind principalele provocări de politică externă și de securitate din prezent.

Vineri dimineață, MApN a transmis că România va trimite o delegație alcătuită din doi miniștri și conducătorul Directoratului de Securitate Cibernetică.

„Viceprim-ministrul şi ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, va participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferinţa de Securitate de la München (Munich Security Conference – MSC), împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean”, a transmis MApN.

Potrivit MApN, agenda conferinței include teme legate de securitatea transatlantică, cooperarea în apărare și noile tehnologii, iar ministrul Apărării va avea reuniuni în cadrul NATO și UE, precum și întâlniri bilaterale pe teme de securitate regională și sprijin pentru partenerii afectați de războiul din Ucraina.

„Agenda ediţiei din acest an include teme de actualitate privind securitatea transatlantică, consolidarea cooperării europene în materie de apărare, inovarea şi noile tehnologii cu impact asupra domeniului militar, precum şi adaptarea instrumentelor de cooperare internaţională la noile realităţi strategice.

În marja conferinţei, ministrul apărării naţionale va participa la sesiuni plenare şi reuniuni tematice dedicate cooperării în cadrul NATO şi Uniunii Europene, precum şi la întâlniri bilaterale cu omologi şi oficiali din state aliate şi partenere, pentru discutarea unor subiecte de interes comun privind securitatea regională, consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al NATO, precum şi continuarea sprijinului pentru partenerii afectaţi de consecinţele războiului din Ucraina”, a mai transmis MApN.

Video: