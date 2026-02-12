„Avem imagini șocante!” S-a găsit o persoană care ține cu Amalia Bellantoni. „Frustrato! Tâmpito! Cucoană, ai tăcut?” / video

Este, într-adevăr, titlul unei piese de la Teatrul Apropo, dar este ceva ce am văzut astăzi la Antena Stars.

Andreea BLD a avut un dialog șocant cu Amalia Bellantoni. Vă veți întreba cine este Andreea BLD. Greu de zis. Pe scurt: O influenceriță. Pe cine și cum influențează? Și asta e greu de zis. Dar mă rog. E ceva pe TikTok. Pe Amalia Belantoni o știți. Pe scurt... este femeia care a sesizat Curtea Constituțională cu privire la candidatura Dianei Șoșoacă, în urma căreia s-a decis excluderea șefei SOS din cursa la prezidențiale. A lucrat ca stewardesă pentru mai multe companii aeriene, are un restaurant, a participat la Chefi la cuțite, apare la televizor în calitate de „analist” pe diverse teme.

Andreea BLD, printre câteva dezacorduri, că na, e grea limba română, a zis că Amalia Bellantoni este „nebună cu acte”.

„Așa influențați dumneavoastră? Prin acest limbaj? Sunteți influencer. Pe cine influențați? Că mai mult de copii nu știu pe cine ați putea influența”, a zis Amalia Bellantoni.

„Cred că nicio persoană nu ține cu dumneavoastră”, a zis tânăra.

(Eu una țin, nu de alta, dar ne-am cam săturat de influenceri de carton). Dar să revenim la replici.

„Nu cred că este vorba de a ține cu cineva, că aici nu este un război social. Este vorba despre meseria, între ghilimele, pe care o practicați”, a zis Amalia Bellantoni.



„Când un milion de oameni spune ceva, înseamnă că problema este la dumneavoastră, nu la mine”, a zis tânăra.



„Dacă ați fi făcut măcar acordul dintre subiect și predicat corect... Aveți 24 de ani, eu am peste 20 de ani în plus față de dumneavoastră. Aveți măcar îngăduința să învățați ceva din această emisiune. În primul rând, acordul dintre subiect și predicat. În al doilea rând, ce înseamnă „tertip””, a zis Amalia Bellantino.

A urmat replica Andreei: „Frustrato! Tâmpito”

Bine că dialogul nu a avut loc în scris. Nu de alta, dar mă temeam pentru cratima dinaintea lui „o”.

Revenind la „dialog”.

„Acesta este tertipul influencerilor care, pentru simplul fapt că au în spate firme de marketing... sunt susținuți și li se pompează bani grei. Pentru că există firme de boți și troli, la fel ca în politică... Ce servicii prestați? De unde vă vin banii?”, a zis Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni a mai spus că „această emisiune este urmărită și de ANAF”.

Replica influenceriţei a fost că Amalia Bellantoni este „înapoiată rău de tot și nu înțelege nimic. Cucoană, taci. Cucoană, ai tăcut?”.

„Educația trebuie făcută de părinți sau de cadre didactice, nu de copii pentru alți copii. Influența legată de injurii, operații estetice, gene false, promovări comerciale poate fi negativă”, a zis Amalia Bellantoni la Antena Stars.

Scandalul acesta a fost un test între argument și injurie, între cineva care vorbește despre responsabilitate publică și cineva care confundă audiența cu validarea.



Amalia Bellantoni poate fi incomodă, dar a zis niște adevăruri care nu le convin tiktok-erilor. A vorbit despre educație, despre influență, despre bani și despre responsabilitate. De cealaltă parte? „Frustrato”, „tâmpito”, „cucoană, taci”. Și aici s-a închis cercul. Pentru că exact asta era discuția. Ce înseamnă să influențezi? Uneori, nu trebuie să câștigi o ceartă. E suficient să lași pe cineva să vorbească suficient ca să se definească singur.

