Nicușor Dan, anunț privind prezența companiilor americane în România
Data publicării: 16:47 11 Feb 2026

Nicușor Dan, anunț privind prezența companiilor americane în România
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Foto: Agerpres

Mesajul companiilor americane este că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră, precizează președintele Nicușor Dan.

Companiile americane îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră şi există premise puternice ca relaţia economică bilaterală să se întărească în anii următori, a declarat miercuri preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a anunţat pe pagina de Facebook că a avut marţi o discuţie cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham).

CITEȘTE ȘI                -             Nicușor Dan, "șocat" de atacul armat din Canada: "Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles"

Mesajul companiilor americane este că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră şi că există premise puternice ca relaţia economică bilaterală să se întărească în anii următori.

Am abordat teme esenţiale precum asigurarea predictibilităţii şi stabilităţii cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice şi al sănătăţii. 

Am vorbit şi despre transformările prin care trece industria IT din România şi am punctat modalităţile prin care ţara noastră îşi poate consolida relevanţa prin atragerea de investiţii americane.

Le-am transmis companiilor americane că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunităţi de afaceri, având în vedere că România este la intersecţia unor importante rute energetice şi comerciale globale, a precizat şeful statului. 

nicusor dan
companii
statele unite ale americii
