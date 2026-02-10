Mărturia neașteptată făcută de un sportiv olimpic în direct la televizor, pentru iubita sa

Marți, 10 februarie, a fost una dintre cele mai importante zile din viața lui Sturla Holm Lægreid, care a câștigat prima sa medalie olimpică de iarnă, una de bronz la biatlon, pentru Norvegia, țara sa natală.

Numai că nu asta vor ține minte mulți despre el, ci faptul că în interviurile de după eveniment, sportivul a mărturisit în direct că și-a înșelat iubita.

Mărturisirea șocantă din direct

În declarația acordată NRK, el s-a adresat unei persoane în particular după ce a câștigat medalia de bronz, spunând: „Există cineva cu care aș fi vrut să împărtășesc acest moment, dar care probabil nu se uită astăzi la televizor. Acum șase luni, am întâlnit iubirea vieții mele și cea mai frumoasă și mai bună persoană din lume. Iar acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală și am înșelat-o”.

În altă parte a interviului, el a explicat de ce a decis să profite de acest moment important în direct la televizor pentru a-și cere scuze fostei sale iubite, menționând că s-a hotărât cu o seară înainte să mărturisească totul.

„Aseară am avut o revelație că ar trebui să arunc această bombă”, a spus Lægreid despre decizia sa de a mărturisi că a înșelat-o, spunând că „nu are nimic de pierdut”.

Biathlonistul a spus că „ea îl ura deja” după ce a înșelat-o și că acest interviu era șansa lui de a „o face să realizeze cât de mult o iubește”.

S-ar fi putut crede că relația lui cu ea înainte de a o înșela ar fi putut fi acea șansă, la fel cum ar fi fost și refuzul de a o înșela atunci când a apărut ocazia.

Un gest riscant, dar romantic

El nu i-a dat numele iubitei sale, dar a spus că speră să existe „o lumină la capătul tunelului pentru amândoi”, deoarece i-ar plăcea ca și ea să îl mai iubească.

Majoritatea oamenilor cumpără flori sau stau sub fereastră cu un casetofon, nu câștigă medalia de bronz la Jocurile Olimpice de iarnă și folosesc interviul de după pentru a încerca să se revanșeze după ce au înșelat.

Lægreid părea hotărât să-și exprime scuzele, vorbind cu lacrimi în ochi.

El a spus: „Dacă asta îmi oferă o mică șansă să-i spun cât de mult o iubesc, prefer să comit sinucidere socială în direct la televizor doar pentru a avea acea mică șansă”.

Bărbatul și-a asumat cu siguranță riscul, deși depinde de tânăra pe care a înșelat-o să decidă dacă va trece cu vederea sau nu infidelitatea lui.

„Am câștigat o medalie de aur în viața mea. Am ochi doar pentru ea. Nu știu ce vreau să obțin spunând asta, dar sportul a fost într-o altă linie în ultimele zile. Așadar, mi-aș dori să pot împărtăși asta cu ea”, a spus el după ce a câștigat medalia de bronz.