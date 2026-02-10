Mișcarea separatistă din Alberta nu pare de neglijat. Ce spune ultimul sondaj

Un sondaj publicat luni de Institutul Angus Reid a constatat că 65% dintre cei 979 de locuitori din provincia Alberta chestionați spun că fie ar vota pentru a rămâne în Canada, fie ar înclina să voteze în acest fel dacă astăzi ar avea loc un referendum privind separarea din Alberta, în timp ce 29% spun că ar vota sau ar înclina să voteze pentru independență, potrivit CBC.

Dintre cele două treimi care spun că vor să rămână în Canada, 57% au spus că ar vota cu siguranță pentru a rămâne, în timp ce 8% au precizat că ar înclina să voteze pentru a rămâne.

Între timp, 8% dintre cei în favoarea separării ar vota cu siguranță pentru separare, în timp ce 21% ar înclina să voteze pentru separare.

5% dintre respondenți au spus că încă sunt indeciși.

Sondajul a constatat, de asemenea, că majoritatea respondenților din Alberta spun că dezaprobă modul în care premierul Danielle Smith a abordat neutru chestiunea separatismului până acum, acordând note mai mari altor politicieni care au adoptat poziții mai federaliste, inclusiv prim-ministrul Mark Carney, liderul NDP din Alberta, Naheed Nenshi, și fostul premier Jason Kenney.