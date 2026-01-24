Semnal din SUA privind dezmembrarea Canadei: Oamenii vor suveranitate. Vor ceea ce au Statele Unite

În timpul unei apariții la postul de televiziune de dreapta Real America's Voice, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent a susținut că autoritățile din Canada nu vor permite Albertei să construiască o conductă către Pacific, potrivit Times Colonist.

„Cred că ar trebui să-i lăsăm să vină în SUA, iar Alberta este un partener natural pentru SUA”, a spus el.

„Au resurse extraordinare. Albertanii sunt oameni foarte independenți”, a spus Bessent, adăugând că există „zvonul că ar putea organiza un referendum cu privire la dorința lor de a rămâne în Canada sau nu”.

Când a fost întrebat dacă știe ceva despre asta, Bessent a spus: „Oamenii vorbesc. Oamenii vor suveranitate. Vor ceea ce au SUA”.

Reacția autorităților din Ottawa

Întrebat despre comentariile lui Bessent, ministrul de finanțe canadian, François-Philippe Champagne, a declarat că Ottawa lucrează cu Alberta.

„Vom face propriile noastre lucruri și vom putea să ne dezvoltăm resursele cu albertanii, cu canadienii”, a declarat Champagne.

Ministrul a spus că îi va „reaminti” lui Bessent de asta „data viitoare când îl voi vedea”.

Premierul Albertei, Danielle Smith, consideră că marea majoritate a locuitorilor din Alberta nu sunt interesați să devină un stat american, a declarat purtătorul ei de cuvânt, Sam Blackett. Premierul „susține o Alberta puternică și suverană în cadrul unei Canade unite”, a spus el într-o declarație trimisă prin e-mail.

„Alberta dorește să construiască noi conducte la vest, est, nord și sud și vom continua să lucrăm cu partenerii noștri americani pentru a construi mai multă capacitate de conducte către piețele americane”, a adăugat el.

Unii organizatori ai mișcării de independență din Alberta au susținut că au avut întâlniri cu membri ai administrației Donald Trump, deși nu au dezvăluit niciun nume. Mesajul lor a început să se răspândească printre influencerii MAGA online și printre republicani în general.

Mișcarea pentru independență din Alberta strânge semnături pentru a declanșa un referendum. Întrebarea pe care o va pune referendumul este dacă Alberta ar trebui să fie independentă de Canada, nu dacă ar trebui să se alăture Statelor Unite.