Semnal din SUA privind dezmembrarea Canadei: Oamenii vor suveranitate. Vor ceea ce au Statele Unite

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a comentat joi mișcarea separatistă din Alberta, devenind membrul cu cel mai înalt rang al administrației Trump care se exprimă în politica provinciei.
În timpul unei apariții la postul de televiziune de dreapta Real America's Voice, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent a susținut că autoritățile din Canada nu vor permite Albertei să construiască o conductă către Pacific, potrivit Times Colonist.
„Cred că ar trebui să-i lăsăm să vină în SUA, iar Alberta este un partener natural pentru SUA”, a spus el.
„Au resurse extraordinare. Albertanii sunt oameni foarte independenți”, a spus Bessent, adăugând că există „zvonul că ar putea organiza un referendum cu privire la dorința lor de a rămâne în Canada sau nu”.
Când a fost întrebat dacă știe ceva despre asta, Bessent a spus: „Oamenii vorbesc. Oamenii vor suveranitate. Vor ceea ce au SUA”.
Întrebat despre comentariile lui Bessent, ministrul de finanțe canadian, François-Philippe Champagne, a declarat că Ottawa lucrează cu Alberta.
„Vom face propriile noastre lucruri și vom putea să ne dezvoltăm resursele cu albertanii, cu canadienii”, a declarat Champagne.
Ministrul a spus că îi va „reaminti” lui Bessent de asta „data viitoare când îl voi vedea”.
Premierul Albertei, Danielle Smith, consideră că marea majoritate a locuitorilor din Alberta nu sunt interesați să devină un stat american, a declarat purtătorul ei de cuvânt, Sam Blackett. Premierul „susține o Alberta puternică și suverană în cadrul unei Canade unite”, a spus el într-o declarație trimisă prin e-mail.
„Alberta dorește să construiască noi conducte la vest, est, nord și sud și vom continua să lucrăm cu partenerii noștri americani pentru a construi mai multă capacitate de conducte către piețele americane”, a adăugat el.
Unii organizatori ai mișcării de independență din Alberta au susținut că au avut întâlniri cu membri ai administrației Donald Trump, deși nu au dezvăluit niciun nume. Mesajul lor a început să se răspândească printre influencerii MAGA online și printre republicani în general.
Mișcarea pentru independență din Alberta strânge semnături pentru a declanșa un referendum. Întrebarea pe care o va pune referendumul este dacă Alberta ar trebui să fie independentă de Canada, nu dacă ar trebui să se alăture Statelor Unite.
