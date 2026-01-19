O nouă țară ar putea apărea pe harta lumii. Mișcarea de independență a copiat sloganul MAGA și adună tot mai mulți susținători / video

Mișcarea pentru independența Albertei strânge tot mai mulți susținători și atrage din ce în ce mai mult atenția în mediul online.
Strângerea de semnături pentru un referendum de independență în provincia Alberta din Canada a intrat în atenția publică în ultimele zile, iar pe X subiectul a trecut de etapa unui plan controversat.
În ultimele 48 de ore, contul Rise of Alberta, care militează pentru separarea provinciei de Canada, a adunat 30.000 de urmăritori. Tot mai multă lume urmărește cum mișcarea de independență prinde contur, iar locuitorii provinciei semnează pentru organizarea unui referendum.
Potrivit Rise of Alberta, o masă critică de locuitori ai provinciei a decis că este timpul „să pună capăt controlului regimului corupt din Ottawa asupra vieților noastre“.
În ultimele zile, ore în șir, în mai multe comunități din Alberta, oamenii au stat la coadă pentru a semna petiția pentru independență. Nu este furie. Este hotărâre, transmit cei care își doresc independența.
„Și hotărârea câștigă“, notează aceștia.
Mișcarea din provincia Alberta a copiat sloganul președintelui american Donald Trump, MAGA, și l-a adaptat pentru lupta lor pentru independență, astfel că Make America Great Again a devenit Make Alberta Great Again.
Organizatorii se laudă în mediul online că au reușit să organizeze mitinguri „istorice“ în comunitățile din Alberta, care au adunat mii de oameni.
Show your support for an Independent Alberta.— Rise Of Alberta (@RiseOfAlberta) January 19, 2026
Get your Make Alberta Great Again hat at the link below ⬇️https://t.co/emNvCjF0Bs pic.twitter.com/JKvEOwC6hK
Alberta independence is a real, growing movement.— Rise Of Alberta (@RiseOfAlberta) January 19, 2026
We’ve already filled the streets with historic rallies and massive turnouts of 10,000+ in the capital.
The momentum is building fast. pic.twitter.com/9ZloPJGEcx
