€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Mulțimi de oameni semnează pentru dezmembrarea Canadei. Locuitorii din Alberta vor ca provincia să fie stat independent / video
Data publicării: 16:15 16 Ian 2026

Mulțimi de oameni semnează pentru dezmembrarea Canadei. Locuitorii din Alberta vor ca provincia să fie stat independent / video
Autor: Ioan-Radu Gava

canada si nordul continentului american Foto: Unsplash

Mulțimi mari de oameni se adună în localitățile din Alberta pentru a cere independența provinciei de Canada.

 

Evenimentele au avut loc în Red Deer și Eckville și au fost organizate de Stay Free Alberta. Participanții au putut afla mai multe despre campania pentru un referendum privind independența și, de asemenea, au putut semna petiția care susține referendumul, scrie CBC.

O temă comună printre oamenii care au participat la evenimente a fost dorința de schimbare.

„Nu cred că suntem auziți aici, în Alberta, așa cum sunt în Est. Vrem să vedem o schimbare”, a spus Sara Moberg, care a semnat petiția în Red Deer.

CITEȘTE ȘI                -             Cea mai bogată în resurse provincie din Canada vrea independența. Ce spun sondajele despre mișcarea care i-ar surâde lui Trump

Petiția a fost inițiată de Mitch Sylvestre, CEO al Alberta Prosperity Project. Sylvestre, care a vorbit cu participanții la evenimentul din Eckville, a primit aprobarea de la Elections Alberta în decembrie pentru a începe colectarea de semnături.

Stay Free Alberta are la dispoziție aproape patru luni pentru a aduna aproape 178.000 de semnături.

„Vreau să văd o schimbare pentru copiii mei. Nu vreau să poarte toate datoriile care vor apărea dacă păstrăm ceea ce avem acum. Vreau ca și copiii mei să vadă că am susținut ceva în care am crezut”, a spus el.

Petiție în oglindă privind rămânerea Albertei în componența Canadei

În același timp, petiția „Forever Canadian” a fost aprobată de Elections Alberta, cu peste 400.000 de voturi. Aceasta pune întrebarea în oglindă: „Sunteți de acord ca Alberta să rămână în Canada?”

Petiția, lansată de fostul vicepremier Thomas Lukaszuk, ar putea declanșa un referendum, dar acesta a declarat anterior că obiectivul său este ca premierul Danielle Smith să pună întrebarea în legislativ și deputații să voteze asupra acesteia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
alberta
provincia alberta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Adevărata cauză a gradului ridicat de analfabetism funcțional: Multă lume știe, dar nu se spune lucrul ăsta / video
Publicat acum 17 minute
Totul despre divorț! Dana Iancu vă dă întâlnire la o nouă emisiune marca DC News - „Răspundem! Sâmbăta”
Publicat acum 24 minute
Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie
Publicat acum 42 minute
Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău
Publicat acum 42 minute
A picat rețeaua X. Update: Unii utilizatori spun că funcționează
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 23 ore si 28 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close