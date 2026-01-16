Mulțimi de oameni semnează pentru dezmembrarea Canadei. Locuitorii din Alberta vor ca provincia să fie stat independent / video

Mulțimi mari de oameni se adună în localitățile din Alberta pentru a cere independența provinciei de Canada.
Evenimentele au avut loc în Red Deer și Eckville și au fost organizate de Stay Free Alberta. Participanții au putut afla mai multe despre campania pentru un referendum privind independența și, de asemenea, au putut semna petiția care susține referendumul, scrie CBC.
O temă comună printre oamenii care au participat la evenimente a fost dorința de schimbare.
„Nu cred că suntem auziți aici, în Alberta, așa cum sunt în Est. Vrem să vedem o schimbare”, a spus Sara Moberg, care a semnat petiția în Red Deer.
Petiția a fost inițiată de Mitch Sylvestre, CEO al Alberta Prosperity Project. Sylvestre, care a vorbit cu participanții la evenimentul din Eckville, a primit aprobarea de la Elections Alberta în decembrie pentru a începe colectarea de semnături.
Stay Free Alberta are la dispoziție aproape patru luni pentru a aduna aproape 178.000 de semnături.
„Vreau să văd o schimbare pentru copiii mei. Nu vreau să poarte toate datoriile care vor apărea dacă păstrăm ceea ce avem acum. Vreau ca și copiii mei să vadă că am susținut ceva în care am crezut”, a spus el.
În același timp, petiția „Forever Canadian” a fost aprobată de Elections Alberta, cu peste 400.000 de voturi. Aceasta pune întrebarea în oglindă: „Sunteți de acord ca Alberta să rămână în Canada?”
Petiția, lansată de fostul vicepremier Thomas Lukaszuk, ar putea declanșa un referendum, dar acesta a declarat anterior că obiectivul său este ca premierul Danielle Smith să pună întrebarea în legislativ și deputații să voteze asupra acesteia.
????BREAKING: RED DEER — THE LONGEST LINE YET for the Alberta Independence petition.— Rise Of Alberta (@RiseOfAlberta) January 15, 2026
The lineup keeps growing and people are still arriving! pic.twitter.com/Hbk5FUCYYu
The Eckville town hall on Alberta's independence is off and running with another full house. Nice turnout Eckville!— Paul Mitchell (@PaulMitchell_AB) January 15, 2026
Let's have every town in Alberta join in the fight for a free and independent Alberta. We need 178,000 petition signatures, but we want way more! https://t.co/wcWOVW5qB9 pic.twitter.com/qD5yurIY6X
