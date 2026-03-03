€ 5.0981
DCNews Stiri Bilanț 2025 al Parchetului ÎCCJ: peste 1,75 milioane de dosare gestionate și pași spre digitalizare
Data actualizării: 13:09 03 Mar 2026 | Data publicării: 13:09 03 Mar 2026

Bilanț 2025 al Parchetului ÎCCJ: peste 1,75 milioane de dosare gestionate și pași spre digitalizare
Autor: Alexandra Curtache

Prima reacție a Ministrului Justiției despre desfințarea pensiilor speciale Radu Marinescu, ministrul Justiției. Sursa Foto: Agerpres

Ministrul Justiției a asistat la prezentarea raportului de activitate al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru 2025, evidențiind stabilizarea volumului de dosare și importanța eficienței în justiție.

Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a participat astăzi, 3 martie a.c., la evenimentul de prezentare a raportului de activitate al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, aferent anului 2025, exprimându-și aprecierea pentru rezultatele bune obținute de Ministerul Public într-un context intern și regional deosebit de complex.

An solicitant pentru sistemul judiciar

În intervenția sa, Ministrul Justiției a subliniat faptul că anul 2025 a fost unul solicitant pentru sistemul judiciar, marcat de creșterea volumului de activitate și diversificarea fenomenului infracțional, aspecte care au necesitat adaptarea permanentă la noile realități sociale, economice și tehnologice. Cu peste 1,75 milioane de cauze de soluționat și peste 530.000 de dosare finalizate, activitatea Ministerului Public reflectă profesionalism, capacitate de adaptare și maturitate instituțională, fiind pentru prima dată după un deceniu când volumul de dosare a cunoscut o stabilizare vizibilă.

Totodată, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a reliefat faptul că aceste rezultate au fost obținute în condițiile unui deficit semnificativ de resurse umane iar în acest sens, oficialul a reafirmat disponibilitatea Ministerul Justiției de a susține, în limitele competențelor legale, toate demersurile necesare consolidării resursei umane, stabilității manageriale și eficienței instituționale, prin dialog constant și cooperare loială cu toți factorii implicați.

Digitalizarea justiției, condiție esențială pentru eficiență

De asemenea, a fost accentuată importanța combaterii criminalității economico-financiare și a recuperării prejudiciilor, Ministrul Justiției arătând în acest sens că eficiența urmăririi penale trebuie să se reflecte și în capacitatea statului de a identifica, indisponibiliza și valorifica produsul infracțiunii. Mesajul transmis a fost clar: criminalitatea trebuie să înceteze să fie profitabilă.

În același cadru a fost evidențiată necesitatea accelerării transformării digitale a sistemului judiciar în căruia interoperabilitatea sistemelor informatice și consolidarea infrastructurii IT reprezintă condiții esențiale pentru eficiență și credibilitate instituțională, în contextul în care aproape orice formă de criminalitate are astăzi o componentă digitală.

Protecția persoanelor vulnerabile, prioritate asumată

În contextul regional marcat de conflicte militare la granițele României și de presiuni asupra securității democratice, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a punctat rolul strategic al Ministerului Public în apărarea ordinii constituționale și a statului de drept. Implementarea obiectivelor asumate prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025–2030 și prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public 2025–2029 reprezintă un reper esențial pentru consolidarea rezilienței instituționale și întărirea capacității statului de a răspunde amenințărilor hibride, criminalității organizate și riscurilor cibernetice.

Nu în ultimul rând, în cadrul discursului susținut în fața unui amplu auditoriu, Ministrul Justiției a punctat importanța protecției persoanelor vulnerabile, în special a minorilor, subliniind faptul că actul de justiție în aceste cauze înseamnă nu doar sancțiune, ci și protecție, rigoare și empatie instituțională, pe această cale, reiterând angajamentul Ministerului Justiției pentru sprijin instituțional și pentru consolidarea încrederii publice în actul de justiție.

radu marinescu
iccj
digitalizare
justitie
