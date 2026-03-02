€ 5.0972
DCNews Stiri Comandantul iranian Jabari promite să bombardeze Ciprul
Data actualizării: 18:31 02 Mar 2026 | Data publicării: 18:26 02 Mar 2026

Comandantul iranian Jabari promite să bombardeze Ciprul
Autor: Roxana Neagu

israel-atac-iran-conflict-1_02994200 Sursa foto: Agerpres

Ciprul este amenințat direct de către Iran.

Generalul de brigadă Ibrahim Jabari, comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, a fost citat de agenția de știri Tasnim declarând că Iranul intenționează să lanseze rachete asupra Ciprului.

”Americanii și-au mutat majoritatea avioanelor în Cipru și vom lansa mai multe rachete asupra Ciprului pentru a-i forța să plece și de acolo” a spus el, conform raportului, arată Al Jazeera. 

Între timp, președintele american, Donald Trump, declară că ”Nici măcar nu am început să-i lovim puternic. Marele val nici măcar nu a avut loc. Cel mare vine în curând”. 

Vezi informațiile de astăzi, LIVE, AICI: Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie - live text

iran
israel
razboi
sua
cipru
Comentarii

