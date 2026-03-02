Comandantul iranian Jabari promite să bombardeze Ciprul

Generalul de brigadă Ibrahim Jabari, comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, a fost citat de agenția de știri Tasnim declarând că Iranul intenționează să lanseze rachete asupra Ciprului.

”Americanii și-au mutat majoritatea avioanelor în Cipru și vom lansa mai multe rachete asupra Ciprului pentru a-i forța să plece și de acolo” a spus el, conform raportului, arată Al Jazeera.

Între timp, președintele american, Donald Trump, declară că ”Nici măcar nu am început să-i lovim puternic. Marele val nici măcar nu a avut loc. Cel mare vine în curând”.

