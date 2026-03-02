China cere încetarea acțiunilor militare în războiul din Iran. Ce spune MAE chinez despre venirea lui Trump la Beijing

După ce ieri China a reacționat dur în legătură cu moartea ayatollahului Khamenei, astăzi Beijingul a criticat în mod direct atacurile americano-israeliene, despre care a afirmat că încalcă dreptul internațional. Mao Ning, purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe din China, a declarat de asemenea că suveranitatea statelor din Golf ar trebui respectată, îndemnând părțile să oprească operațiunile militare și să prevină extinderea conflictului.

"Atacurile americano-israeliene nu au autorizație din partea Consiliului de Securitate al ONU și încalcă dreptul internațional. China este profund îngrijorată de extinderea regională. China consideră că suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a statelor din Golf ar trebui, de asemenea, respectate pe deplin. Îndemnăm părțile să oprească operațiunile militare și să prevină extinderea conflictului.

China salută declarația celei de-a 50-a Reuniuni Extraordinare a Consiliului Ministerial al CCG, care a reafirmat importanța dialogului și a diplomației ca unică cale pentru depășirea crizei actuale și menținerea securității regionale. Având în vedere situația complexă și delicată, China sprijină țările din regiune în aprecierea relațiilor de bună vecinătate, în consolidarea comunicării și coordonării și în colaborarea pentru pace și stabilitate în regiune", a declarat Mao Ning, purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe din China.

Rolul Chinei

Întrebată "cum ar putea China să joace un rol în împiedicarea SUA să întreprindă acțiuni unilaterale", aceasta a răspuns: "China este profund îngrijorată de situația actuală. China se opune ferm utilizării forței în relațiile internaționale sau încălcării suveranității și securității altor țări.

Prioritatea acum este oprirea imediată a operațiunilor militare și prevenirea extinderii și extinderii conflictului. China este pregătită să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a solicita pacea și a opri conflictul, a rezolva problemele prin dialog și negocieri și a menține pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu și în întreaga lume".

MAE chinez, despre blocarea tranzitului navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz

Purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe din China a comentat și rapoartele conform cărora Garda Revoluționară Iraniană blochează tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz din Golful Persic din cauza conflictului.

O cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și GPL, precum și o mare parte din importurile de petrol ale Chinei trec prin această strâmtoare înainte de a ajunge la destinație.

"Strâmtoarea Hormuz și apele sale adiacente reprezintă o importantă rută comercială internațională pentru mărfuri și energie. Menținerea securității și stabilității regiunii servește intereselor comune ale comunității internaționale. China îndeamnă părțile relevante să oprească imediat operațiunile militare, să evite escaladarea în continuare a situației tensionate și să prevină ca tulburările regionale să provoace daune mai mari creșterii economice globale", a mai spus aceasta.

Ministrul de Externe al Chinei, conversație cu omologul său rus, Lavrov

Ea a vorbit și despre conversația telefonică dintre ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, și omologul său rus, Serghei Lavrov.

"China și-a exprimat clar poziția de mai multe ori. Cu sprijinul Chinei și Rusiei, Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit ieri în sesiune de urgență pe tema situației actuale din Iran. China este pregătită să colaboreze cu alte părți pentru a pleda pentru dreptate în cadrul ONU, al OCS și al altor platforme și pentru a susține echitatea și justiția internațională", a mai zis Mao Ning.

Mai merge Donald Trump în China?

Întrebată dacă președintele SUA, Donald Trump, va mai vizita China la sfârșitul acestei luni, așa cum se anunțase, aceasta a spus că nu are prea multe detalii în acest oment.

"China și SUA sunt în comunicare cu privire la interacțiunile dintre cei doi șefi de stat. Cât despre întrebarea dumneavoastră specifică, nu am nicio informație de împărtășit în acest moment", a mai spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei.





