„Toujours, Carmen!”, concert cu mezzosoprana Ramona Zaharia, la Sala Radio

Mezzosoprana Ramona Zaharia concertează vineri, 6 martie, la Sala Radio, într-un concert dirijat de Anastasios Symeonidis, directorul artistic al Orchestrei Naționale a Radioteleviziunii din Grecia.

Concertul cuprinde selecțiuni din opera Carmen, alături de partituri semnate de un alt mare compozitor francez, contemporan cu Bizet: Jules Massenet (Scene pitorești și Scene de balet din opera Le Cid).

Ramona Zaharia, aplaudată pe cele mai mari scene ale lumii, ca Metropolitan Opera – New York, Royal Opera House Covent Garden – Londra, Deutsche Oper Berlin, Teatro Regio di Parma, Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf, a avut prima apariție internațională în rolul Carmen pe marea scenă în aer liber a Festivalului de Operă St. Margarethen din Austria, în anul 2012, bucurându-se de un mare succes. De atunci, a interpretat acest rol în peste 19 producții diferite ale operei Carmen. Opera Letonă din Riga, Opera din Stuttgart, Deutsche Oper Berlin și Metropolitan Opera i-au oferit, de asemenea, acest rol extrem de apreciat de critici.