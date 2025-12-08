€ 5.0899
Spectacol de neratat pentru adevărații melomani. Tenorul Jonas Kaufman vine la Sala Palatului
Data actualizării: 13:27 08 Dec 2025 | Data publicării: 13:26 08 Dec 2025

Spectacol de neratat pentru adevărații melomani. Tenorul Jonas Kaufman vine la Sala Palatului
Autor: Vlad Roibu

2048px-Jonas_Kaufmann,_Waldbühne_Berlin,_2018 Jonas Kaufmann în concert. sursa foto: Wikimedia Commons @Marcello Curto
 

Una dintre cele mai importante voci de tenor ale momentului vine în Capitală pentru a bucura urechile românilor. Jonas Kaufman va concerta joi, 11 decembrie, ora 19:30, la Sala Palatului.

Tenorul este cunoscut nu doar de publicul larg dar și de critici drept cel mai mare tenor al timpurilor noastre.

Această performanță spectaculoasă face parte din prestigioasa serie „Nobletea Sunetului”, organizată de aceeași echipă care a adus la București figuri legendare ale muzicii clasice, precum tenorul Plácido Domingo și soprana Angela Gheorghiu.

Jonas Kaufmann – o voce a perfecțiunii și un simbol al operei moderne

Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe mai mult de două decenii, Jonas Kaufmann a devenit sinonim cu excelența în lumea operei. Născut la München, Germania, Kaufmann a captivat publicul internațional prin talentul său extraordinar, tehnica impecabilă și abilitatea de a transmite o intensitate emoțională rară.

Artistul a colaborat cu cele mai prestigioase instituții muzicale din lume, printre care La Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Opera de Stat din Viena, Royal Opera House din Londra și Festivalul de la Bayreuth, devenind o prezență indispensabilă pe aceste scene legendare. În plus, Kaufmann este renumit pentru versatilitatea sa, strălucind deopotrivă în repertoriul italian și german – cu roluri atât de diferite precum Otello, Tristan, Tannhäuser, Radamès din Aida, Cavaradossi din Tosca și Siegmund din Die Walküre.

Premii și recunoaștere internațională

De-a lungul carierei, Kaufmann a fost onorat cu numeroase premii și distincții, printre care Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres și Ordre de la Légion d’honneur din partea Guvernului Francez, Premio Puccini, International Opera Award, șase Gramophone Awards și zece premii Echo / Opus Klassik. Vocea sa profundă și strălucirea interpretativă l-au plasat constant în vârful ierarhiei tenorilor mondiali.

Biletele sunt deja disponibile!

Concertul de la București promite să fie un moment istoric pentru iubitorii operei din România. Evenimentul va începe la ora 19:30, iar biletele sunt deja disponibile pe iabilet.ro

