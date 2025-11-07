Florin Salam a făcut senzație la Chișinău. Manelistul a fost primit cu pâine și sare: Aveți femei foarte frumoase / video

Manelistul Florin Salam a susținut joi, 6 noiembrie 2025, un concert la Chișinău.
Atmosfera de la Arena Chișinău, unde manelistul Florin Salam a concertat, a fost una incendiară, iar artistul a fost scăldat în ovații și aplauze de publicul din stânga Prutului, potrivit Unimedia.
Florin Salam a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, cu pâine, sare și vin, iar primul lucru care i-a atras atenția a fost frumusețea moldovencelor.
„Aveți femei foarte frumoase. (...) Trăiască Chișinăul”, a declarat acesta.
La concert au fost prezente mai multe vedete, printre care interpretul Gabriel Nebunu și influencerii Dima White și Daniela Cheltuitor.
„Bine v-am găsit, oameni frumoși! Vă mulțumesc pentru prezență, este o onoare. Cuvintele mele sunt prea mici, am și emoții, pentru că este primul meu concert la Chișinău”, a spus Salam.
