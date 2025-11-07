Florin Salam a făcut senzație la Chișinău. Manelistul a fost primit cu pâine și sare: Aveți femei foarte frumoase / video

Atmosfera de la Arena Chișinău, unde manelistul Florin Salam a concertat, a fost una incendiară, iar artistul a fost scăldat în ovații și aplauze de publicul din stânga Prutului, potrivit Unimedia.

Florin Salam a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, cu pâine, sare și vin, iar primul lucru care i-a atras atenția a fost frumusețea moldovencelor.

„Aveți femei foarte frumoase. (...) Trăiască Chișinăul”, a declarat acesta.

La concert au fost prezente mai multe vedete, printre care interpretul Gabriel Nebunu și influencerii Dima White și Daniela Cheltuitor.

„Bine v-am găsit, oameni frumoși! Vă mulțumesc pentru prezență, este o onoare. Cuvintele mele sunt prea mici, am și emoții, pentru că este primul meu concert la Chișinău”, a spus Salam.