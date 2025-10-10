Muzică de chitară ca la curtea Regelui Soare, pe scena Sălii Dalles. Recital Maxim Belciug

Că Ludovic al XIV-lea al Franței și al Navarei (1638-1715), Regele Soare, a fost un mare patron al artelor și al culturii, știm bine. În perioada domniei sale, nu doar că statul francez s-a dezvoltat admirabil, iar Franța s-a consolidat ca prima putere a Europei, stăpână a unui imperiu colonial, cu o administrație eficientă și o politică diplomatică de prestigiu, ci întreaga societate a cunoscut o înflorire pe toate planurile, modelul francez devenind exemplu pentru toate curțile europene. Ludovic al XIV-lea știa, desigur, că nu poate exista bogăție exterioară fără o bogăție interioară pe măsură – știință pe care, din câte se vede, conducătorii noștri de azi n-o prea mai au – domnia sa marcând o perioadă de extraordinară expansiune culturală în Franța. Acum au fost create academiile regale (Academia Regală de Dans - 1661, Academia Franceză din Roma - 1666, Academia Regală de Arhitectură - 1671 și Academia de Operă - 1669), iar acestea au structurat viața artistică, transformând Parisul în centru de emulație culturală și creație artistică. Între 1661 și 1715, influența culturală franceză s-a răspândit în toată Europa, modelând artele, arhitectura, științele și gândirea pe continent.

Dincolo de abilitatea politică ce l-a făcut să înțeleagă că, pentru popor, cultura este element de bunăstare, iar în strategia globală instrument de prestigiu și putere, Ludovic al XIV-lea era el însuși un înfocat iubitor și consumator de arte. Se știe despre el că era un călăreț desăvârșit, un excelent dansator, că iubea vânătoarea, plimbările, scrima, spectacolele, jocurile de societate și mai ales biliardul. S-a înconjurat cu cei mai buni artiști ai vremii, printre care Molière, Racine sau La Fontaine, iar la Versailles punea în scenă comedii, opere și tragedii și organiza petreceri strălucite.

Dar între toate talentele și preocupările, un lucru mai puțin cunoscut ni-l face și mai simpatic, evidențiind, o dată în plus, spiritul său vizionar: Regele Soare iubea chitara! Pasionat de muzică și de dans, regele și-l luase pe lângă el pe Robert de Visée, muzician și chitarist de uriaș talent, și-l chema adesea, seara, în saloanele regale, să-i cânte la chitară. E cunoscut faptul că Robert de Visée a susținut numeroase astfel de concerte la curte, mai cu seamă la seratele doamnei de Maintenon, fiind totodată însărcinat și cu instrucția muzicală a Delfinului. În 1709, de Visée a obținut postul remunerat de „chanteur de la Chambre du Roi”, ca răsplată pentru serviciile aduse curții, iar în 1719 a fost recunoscut în mod oficial ca „maître de guitare” al regelui Ludovic al XV-lea, căruia îi preda chitara încă din 1695. A scris mult (muzică, desigur), iar operele sale au circulat din plin: pentru cele 189 de piese originale atestate ca fiind compuse de el (recenzate de Gérard Rebours), se cunosc 815 declinări, în 7 variante instrumentale diferite. Paradoxal, în ciuda succesului enorm din epocă, despre viața privată a lui de Visée nu se știe mai nimic, nici măcar data de naștere sau data la care s-a săvârșit. Dar muzica sa îndrăzneață și plină de spirit este astăzi parte ineluctabilă din repertoriul secolului XVII, nu doar prin importanța istorică, ci mai ales prin frumusețea sa genuină și seducătoare, Robert de Visée fiind considerat maestrul incontestabil al chitarei baroce în Franța. Pagini semnate de Robert de Visée, dintre cele care bucurau urechile auguste ale Regelui Soare și ale anturajului său, veți putea asculta pe viu în recitalul pe care Maxim Belciug îl susține sâmbătă, 18 octombrie 2025, la Sala Dalles din București, în cadrul seriei Musica Sine Tempore.

Musica Sine Tempore este un proiect al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, dedicat artiștilor care reînvie, prin măiestria lor, farmecul sonorităților baroce și renascentiste. Această inițiativă – au explicat organizatorii – „nu este doar un program de concerte, ci o platformă prin care vrem să aducem în București artiști care reușesc să redea muzicii vechi respirația prezentului. Este un proiect pe care ne dorim să-l dezvoltăm, să-l transformăm într-o tradiție a întâlnirilor de înaltă ținută, unde publicul descoperă frumusețea rară a unor instrumente și repertorii care transcend timpul.”

Recitalul chitaristului Maxim Belciug din 18 octombrie 2025 începe la ora 19:00, iar biletele sunt disponibile pe ticketstore.ro, eventim.ro și iabilet.ro.