Final de playlist: MTV își închide canalele în Europa la sfârșitul lui 2025

Anunțul făcut de Paramount Global marchează sfârșitul unei ere care a definit cultura pop, gusturile muzicale și chiar modul în care milioane de tineri din întreaga lume au descoperit muzica și stilul.

După 44 de ani de difuzare continuă, MTV își închide canalele și pune capăt unei moșteniri care a început în 1981 cu videoclipul „Video Killed The Radio Star” al trupei The Buggles, un titlu care astăzi pare mai profetic ca oricând.

Cinci canale emblematice, scoase din priză

Potrivit Paramount Global, MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live vor fi oprite treptat, începând cu Regatul Unit și Irlanda, urmate de Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, dar și teritorii din afara Europei, precum Australia și Brazilia. Măsura vine în contextul fuziunii dintre Paramount Global și Skydance Media, dar și al politicii agresive de reducere a costurilor, conform Euronews.

Însă, dincolo de aspectele economice, închiderea acestor canale reflectă o realitate mai profundă: sfârșitul televiziunii muzicale ca fenomen colectiv. Publicul s-a mutat de mult către platformele digitale, unde algoritmii decid ce melodii ajung virale, iar descoperirea în comun a fost înlocuită de consumul personalizat.

Când muzica era o experiență comună

Pentru o întreagă generație, MTV a fost mai mult decât un canal TV, a fost o fereastră către cultura globală. Tinerii așteptau cu sufletul la gură premierele videoclipurilor, topurile cu numărătoare inversă și interviurile cu artiștii preferați.

MTV nu a difuzat doar muzică, ci a definit epoci: de la Thriller al lui Michael Jackson și aparițiile provocatoare ale Madonnei, până la explozia grunge-ului adusă de Nirvana și momentul în care The Real World a inventat reality show-ul modern.

În Europa, lansarea din 1987 a adus o revoluție vizuală și sonoră. MTV Unplugged a transformat simplitatea acustică în artă pură, iar moda promovată pe canal a depășit rapid granițele televiziunii, devenind un limbaj comun al tinereții.

O realitate digitală care schimbă regulile jocului

De la mijlocul anilor 2010, televiziunea muzicală tradițională a intrat într-un declin inevitabil. YouTube, TikTok, Spotify și Instagram au preluat complet rolul de platforme de descoperire și promovare a artiștilor. În timp ce MTV devenea tot mai dependent de reality show-uri, tinerii și-au mutat atenția către ecranele mici ale telefoanelor.

„MTV a fost locul unde am învățat ce e cool, unde vedeam artiștii care ne defineau adolescența. Acum, fiecare are propriul său ‘MTV’ în buzunar”, spun analiștii media, subliniind cum era digitală a fragmentat experiența comună a culturii pop.

O moștenire care nu dispare, ci se transformă

Deși televiziunea muzicală va dispărea, brandul MTV va continua să existe prin platformele online și evenimentele anuale precum MTV Video Music Awards (VMAs) și Europe Music Awards (EMAs).

Paramount Global promite să mențină spiritul MTV viu în spațiul digital, dar pentru milioane de fani, magia televiziunii care aducea muzica în sufragerie se va stinge definitiv în noaptea de 31 decembrie 2025.

Streamingul omoară televiziunea muzicală

Închiderea MTV în Europa nu este doar o decizie de afaceri, ci un moment simbolic în istoria culturii moderne. Așa cum radioul a fost eclipsat de videoclipuri în anii ’80, acum streamingul a detronat televiziunea.

Cu toate acestea, amintirea anilor când generații întregi stăteau lipite de ecran, așteptând cu emoție următorul videoclip, va rămâne vie ca o nostalgie colectivă a epocii în care muzica se trăia împreună, nu individual.