Cătălin Josan, în doliu după pierderea mamei sale. „Era veselă, își făcea planuri mari”

Cântărețul din Republica Moldova, Cătălin Josan, trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce și-a pierdut mama, Lora Josan.

În imagine, Cătălin Josan. Sursa foto: Agerpres

Câștigătorul concursului Megastar din 2006 a făcut anunțul dureros printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a descris-o ca pe „o mare luptătoare”, care a înfruntat cu demnitate și curaj cele mai sumbre momente din viață.

„A plecat mama. O mare, mare luptătoare de fire, a înfruntat cele mai sumbre prognoze timp de un an de zile, demonstrând specialiștilor că POATE. Ieri, în ultima zi, era veselă, dormise bine și își făcea planuri mari, printre care era să-l învețe pe tata mai multe rețete pe care doar ea le știa.

Prietenii noștri din copilărie, mai toți colegii de clasă, știau că mama întotdeauna avea ceva bun de mâncare, și destul să hrănească un batalion de guri flămânde, la orice oră a zilei sau nopții. O seară bună se încheia cu Hai la mama. Nici nu știu când le reușea pe toate, pentru că mama, pe lângă toate, era și un om de presă de excepție”, a scris Cătălin Josan, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Motorul era mama”

„Împreună cu tata, au pus pe pirostrii o redacție care cultiva dragostea de limbă și de neam. De pe băncile facultății, puneau la cale mișcarea de Renaștere Națională. Au început de la nimic, așa cum făceau toți tinerii liberi la acea vreme. Dormeau cu tata pe un pat pliant, într-un depozit. Lucrau neobosit.

Cumpărau cărți în grafie latină, clandestin. Într-o zi, tata venise acasă fericit că mai găsise o carte rară. Mama la fel. Întâmplarea făcea că era exact același volum. Au stat umăr la umăr, în stradă, luptând deceniu după deceniu, pentru libertatea noastră, a tuturor. Tata – mai în față, dar motorul era mama.

De acum înainte, știu sigur că va veghea de sus, va pune la cale revoluțiile ei tăcute de acolo, și se va bucura pentru cele mai mici fericiri ale noastre. Le mulțumim tuturor celor care au avut grijă de mama preț de un an de zile, care ne-au fost alături, ne-au îndrumat sau ne-au deschis uși când nici nu le vedeam. Știți cine sunteți, iertați-ne că nu reușim acum să scriem toate numele. Mama n-a vrut să știe nimeni prin ce trecea, până nu se făcea mai bine. Știm că această veste ar putea veni pe neașteptate pentru foarte mulți”, a mai adăugat el.

„Mama, te iubim”, a încheiat artistul.

Citește și: Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News