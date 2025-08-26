Galați: Festivalul Internațional de Folclor-Zeci de mii de spectatori și 360 de artiști în cele patru zile de bucurie

Am încheiat o ediție de neuitate a Festivalului Internațional de Folclor de la Galați, a ținut să precizeze Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

Aproape 50.000 de spectatori au adus energie și în cele patru seri de bucurie, alături de cei 360 de artiști veniți să nu încânte cu dansuri, muzică și tradiții din toată lumea.

Le mulțumesc gălățenilor și tuturor celor care au venit într-un număr atât de impresionant să se bucure de frumusețea folclorului. Entuziasmul și aplauzele publicului au dat forță și strălucire principal moment al spectacolelor.

Mulțumiri speciale merg către artiști și toți cei implicați în desfășurarea acestui eveniment de amploare.

Ne dorim să organizăm an de an acest festival, pentru că el vrea cultură, tradiție și comunitate unită în jurul unor valori autentice.

Vă așteptăm cu drag și edițiile viitoare, a precizat Costel Fotea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News