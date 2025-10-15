Crizantema de Aur la cea de-a 58 ediție, la Târgoviște

Crizantema de Aur, este cel mai longeviv festival muzical din România, organizat neîntrerupt din anul 1968 la Târgoviște, cu scopul promovării Romanței – gen muzical de patrimoniu al culturii naţionale. Evenimentele se desfășoară sub patronajul CNR UNESCO.

TEMA EDIȚIEI A 58-a: „PODURI DE ROMANȚĂ”, își propune celebrarea valorilor unioniste și identitare românești slujite de Romanța românească – punte între suflete și între toate provinciile românești – a cărei tradiție este dusă mai departe de noile generații de interpreți și compozitori. Gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, dedicat promovării poeziei românești, a limbii române literare și a spiritului unionist, Romanța românească este purtătoare a virtuților creștine care definesc spiritualitatea românească. Totodată, festivalul va continua și în acest an Programele Naționale Educaționale „Romanța ne unește” și „Tinerețea Romanței”, prin care dorim să promovăm în rândul tinerilor din România și Diaspora acest gen muzical al sufletului românesc, pentru a repune Romanța românească în drepturile ei firești, alături de alte genuri muzicale românești și internaționale.

Organizatorii ediţiei a 58-a: Primăria şi Consiliul Local Municipal Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova.

Direcția artistică a festivalului este asigurată de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște.

Evenimentul se va desfăşura la Cinematograful „Independența” din Târgovişte.

Concertele vor începe în fiecare seară la ora 18.00 și vor fi transmise integral în direct de TVR Folclor și TVR Craiova. Seara de gală va fi transmisă în direct și de Radio România Antena Satelor.

Festival realizat în coproducție cu Televiziunea Română.

EVENIMENTELE ASOCIATE FESTIVALULUI

a. Programul Național de Concerte „Poduri de Romanță”. Programul va continua seria concertelor de mare succes desfășurate în perioada 2017-2024 sub genericul „Romanța ne unește”, „Comori ale Romanţei”, „Izvoare ale Romanţei”, „Tinerețea Romanței”, „Romanța, regina inimilor”, „Romanțele Dorului” și „Suflet de Romanță”. În cadrul Programului Național de Concerte „Poduri de Romanță”, vor fi organizate concerte de Romanță în zone istorice ale țării, în mari oraşe din România și din Republica Moldova, la care vor participa laureaţi prestigioși ai Festivalului „Crizantema de Aur”, alături de mari interpreţi de romanţe din fiecare zonă istorică. Romanța românească este un gen muzical de patrimoniu, care se află în geneza Imnului Național al României și figurează în Repertoriul naţional al patrimoniului cultural imaterial. Numeroase instituții prestigioase din România susțin demersul inițiat de organizatorii Festivalului Național „Crizantema de Aur” de înscriere a Romanței în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. Proiectul are în vedere un dosar comun România – Republica Moldova.

b. Programul Național Educațional „Tinerețea Romanței” va continua și în acest an pentru a promova în rândul tinerilor acest gen muzical al sufletului românesc, pentru a fi inclus în programa de studii în licee și facultăți de muzică și pentru a repune Romanța românească în drepturile ei firești, alături de alte genuri muzicale românești și internaționale.

c. Evenimentul „Tineretul și muzeele”, cu tema „UNESCO ’80”, realizat de Asociația Culturală „Cetatea Romanței ” Târgoviște, „Alumnus club pentru UNESCO”, sub egida Federației române și a Federației Europene a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO. Evenimentul se va desfășura la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște și la Cinematograful „Independența” din Târgoviște, sâmbătă, 18 Octombrie 2025;

d. Omagiu corifeilor romanţei – eveniment realizat cu sprijinul Fundaţiei „Henry Mălineanu” cu scopul celebrării creației compozitorului de romanțe Henry Mălineanu, precum și pentru omagierea altor mari personalități

e. Lansări discografice și editoriale, expoziții florale și de fotografie – evenimentele au loc în fiecare seară a festivalului, în foaierul Cinematografului Independența din Târgoviște.

SINTEZA PROGRAMULUI FESTIVALULUI „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția a 58-a



• Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”, ediţia a 58-a, va fi transmis integral în direct pe posturile TVR Folclor și TVR Craiova, în perioada 16-18 octombrie 2025, în fiecare seară, începând cu ora 18.00. Postul Radio România Antena Satelor va transmite în direct seara de gală din 18 octombrie 2025, începând cu ora 18.00.

• Ediţia a 58-a a Festivalului „Crizantema de Aur” va fi structurată astfel:

a) Concursul de interpretare – Joi, 16 Octombrie și Vineri, 17 Octombrie;

b) Concursul de creaţie – Vineri, 17 Octombrie;

c) Gala laureaților – Sâmbătă, 18 Octombrie;

d) Microrecitaluri „Crizanteme ale Romanței” susținute de laureați ai concursului de interpretare (16-18 Octombrie)

e) Concertul omagial „Romanța poeziei eminesciene” – 175 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu – Joi, 16 Octombrie;

f) Concertul extraordinar „Poduri de Romanță” – Sâmbătă, 18 Octombrie;

g) Medalioane omagiale dedicate compozitorilor Eugen Doga, Svetlana Bardajan (Republica Moldova), Henry Mălineanu, Vasile Veselovski, Laurențiu Profeta, Ioan Tomescu, Nelu Danielescu, precum și pentru compozitorul Dumitru Caulea din Cernăuți;

h) In memoriam „Mari voci ale Romanței”, omagieri: Ioana Radu – 35 de ani de la plecarea în veșnicie †

*****

• Concursul de Interpretare: participă 19 concurenţi, selecţionaţi în urma a cinci preselecţii, realizate în perioada

15 Mai – 30 Iunie 2025;

• Concursul de Creaţie: participă 17 creatori cu romanţe în primă audiţie, selecționate în urma preselecţiei naţionale realizate la 25 Iunie 2025, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova și cu Societatea Muzicienilor Români „Armonia” din Cernăuți – Ucraina;

Notă: În festival participă concurenți și mari artiști de romanță românească din România, Republica Moldova, Germania, Austria, Elveția, Ucraina, SUA, Qatar, alături de prestigioși laureați ai festivalului.