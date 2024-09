A murit Tito Jackson, fost membru în Jackson 5, alături de regele muzicii pop

Tito Jackson a fost una dintre figurile emblematice ale muzicii pop, contribuind semnificativ la succesul global al Jackson 5, un grup format împreună cu frații săi Jackie, Jermaine, Marlon și Michael. Michael Jackson, considerat "Regele Pop-ului", a murit în 2009, la vârsta de 50 de ani, însă moștenirea Jackson 5 a rămas vie datorită hiturilor care au marcat generații, precum „ABC”, „I Want You Back” și „The Love You Save”.

Tito, alături de frații săi, a ajutat la modelarea sunetului Motown și la revoluționarea industriei muzicale în anii ’60 și ’70. Pe lângă rolul său de chitarist și vocalist, Tito a jucat un rol important în coeziunea trupei, contribuind la succesul lor internațional. Jackson 5 a vândut peste 150 de milioane de albume la nivel mondial și a influențat generații întregi de artiști și fani.

Mesajele de adio și reacțiile familiei

Vestea tristă a fost confirmată de cei trei fii ai lui Tito, Taj, Taryll și TJ Jackson, care au fost la rândul lor parte a grupului R’n’B/pop 3T în anii '90. Într-un mesaj emoționant postat pe Instagram, aceștia au exprimat durerea și șocul resimțit după pierderea tatălui lor.

„Suntem șocați, întristați și cu inimile frânte. Tatăl nostru a fost un om incredibil care a avut grijă de toți cei din jurul său și de bunăstarea lor”, au scris ei. Cei trei frați au adăugat: „Ne va lipsi enorm. Va fi mereu 'Tito Time' pentru noi. Vă rugăm să vă amintiți să faceți ceea ce tatăl nostru a predicat mereu: 'Iubiți-vă unul pe altul'. Te iubim, Pops.”

În zilele premergătoare morții sale, Tito a fost prezent în München, Germania, unde urma să susțină un concert alături de frații săi. Cu puțin timp înainte de spectacol, Tito, Jackie și Marlon au vizitat un memorial dedicat lui Michael Jackson, unde Tito a postat un mesaj de recunoștință pe rețelele de socializare. „Suntem profund recunoscători pentru acest loc special care onorează nu doar memoria fratelui nostru, dar și moștenirea noastră comună. Mulțumim că îi păstrați spiritul viu”, a scris el pe rețelele sociale.

Ultimele spectacole ale trupei au avut loc pe 10 septembrie în Germania și la festivalul Boogietown din Surrey, Marea Britanie, un eveniment care sărbătorea genurile funk, soul și disco. De asemenea, pe 31 august, frații au urcat pe scenă la Fool in Love Festival din Los Angeles, un alt moment care avea să devină printre ultimele lor apariții împreună.

Omagii din partea prietenilor și colaboratorilor

Moartea lui Tito Jackson a provocat un val de emoții în rândul prietenilor și colaboratorilor săi din industrie. Jonathan Moffett, fostul baterist al trupei Jackson 5, a fost printre primii care au adus un omagiu public, exprimându-și durerea printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Inima mea este plină de tristețe în această seară – tocmai am aflat că fratele meu de suflet, Tito Jackson, a murit. Sunt uluit, devastat și fără cuvinte. Te iubesc, Tito. Cele mai sincere gânduri și rugăciuni pentru întreaga familie Jackson. Vă iubesc pe toți foarte mult”, a scris Moffett.

Născut în 1953, Tito Jackson a fost al treilea dintre cei nouă copii ai familiei Jackson, o familie care a devenit sinonimă cu succesul și inovația în muzica internațională. Frații săi, inclusiv Janet și La Toya Jackson, au cunoscut de asemenea succesul pe plan mondial, continuând să fie figuri importante în cultura pop.

Jackson 5 a fost nu doar un fenomen muzical, ci și cultural. În 1980, grupul a primit o stea pe celebrul Walk of Fame din Hollywood, iar în 1997, au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame, o recunoaștere a influenței lor de necontestat asupra muzicii moderne.

Pe lângă activitatea sa în cadrul Jackson 5, Tito și-a urmat o carieră solo începând cu anul 2003, orientându-se spre blues, un gen care l-a pasionat întotdeauna. În 2016, el a lansat single-ul „Get It Baby”, care a ajuns în topurile Billboard, fiind ultimul dintre frații Jackson care a reușit această performanță.

