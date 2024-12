Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște, Distincție CNR UNESCO

Madlen Șerban, secretar general al CNR UNESCO și Florian Lixandru, Secretar de stat în Ministerul Educației, au înmânat distincția Alinei Mavrodin Vasiliu, director artistic al Asociației Culturale „Cetatea Romanței” Târgoviște și președinte al Federației Române a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO. Personalitățile remarcabile care au onorat evenimentul au primit cu încântare mesajul celei care și-a dedicat viața artistică slujirii Romanței românești pe care o transmite cu pasiune tinerei generații, prin numeroase programe educaționale și artistice asociate Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur” și prin cele realizate la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, potrivit jurnaldb.ro.

Madlen Șerban: „O altă desemnare pentru UNESCO și care stă sub motto-ul de suflet «Romanța ne unește», nu poate fi acordată decât minunatei doamne Alina Mavrodin Vasiliu, a cărei fotografie, acum, o ia Andrei Vasiliu, cel care conduce singurul muzeu dedicat romanței, și este vorba despre «Casa Romanței» din Târgoviște, care este vizitat fizic și virtual, de aproape 20.000 de elevi și studenți din România, din Republica Moldova, din Ucraina, și solicitările sunt multe. Vă suntem recunoscători căci, iată, a ne cunoaște tradiția este atât de important, iar ceea ce se întâmplă prin romanță și în acel muzeu, dacă nu l-ați văzut încă, vă invităm să îl vizitați”.

Alina Mavrodin Vasiliu: „Romanța spune povești extraordinare de sute de ani, și, nu întâmplător, ea a fost iubită în familie, și acesta este salutul nostru biruitor, «Romanța ne unește». Această virtute unionistă de multe sute de ani și în plan spiritual, de asemenea, face minuni. Acolo unde, de multe ori, nu putem să rezolvăm anumite probleme, cu ajutorul romanței și cu puterea ei divină, reușim, iată, să ducem mai departe un festival național, unic în România prin longevitate, când alte festivaluri muzicale românești au dispărut.

Este vorba despre puterea divină a romanței și a cetății Târgoviștei, care este ocrodită de Maica Domnului, de a realiza, în acest an, cea de-a 57-a ediție a Festivalului Național de Romanțe «Crizantema de aur» de la Târgoviște, pornit în anul 1968, chiar în imobilul de patrimoniu în care noi am fondat, la ediția 50, în 2017, împreună cu Andrei Vasiliu, doctor în istorie, jurnalist, și cu soțul meu, Teodor Vasiliu , dr in Istorie , 20 de ani prezentator al Crizantemei de Aur și deținător al unei arhive impresionante, am fondat Muzeul «Casa Romanței» din Târgoviște . Am dorit să lăsăm o moștenire tinerilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă de ce spunea marele muzicolog George Sbârcea, că Romanța românească a făcut cel mai mult dintre genurile muzicale din România pentru cultura națională, Romanța românească promovând în exclusivitate poezia românească și limba română literară.

Dacă vă spun doar atât, că merită să o spunem în aceste clipe, pentru că Romanța m-a adus aici cu acest trofeu în mână, marii poeți naționali unioniști au adorat Romanța, George Enescu a adorat romanța, de fapt, în perioada interbelică, la Ateneul Român se cântau romanțele, și la Operă, un gen muzical cult, popular în sensul că este de mare popularitate. Vasile Alecsandri scria, în anul 1850, în ziarul unionist «Zimbrul», că romanțele au făcut fericirile părinților noștri. Deci dacă ne ducem niște generații, în urmă mergem mult în trecut, și tot el ne lăsa un testament foarte important. «Melodiile unui popor sunt tezaurul său cel mai prețios. Ele fac parte din viața lui, din geniul lui, din sufletul lui, iar noi avem datoria să le ferim de nimiciri și să le păstrăm ca arme sacre ale naționalității noastre»”.

Romanța este maica Imnului Național al României

Un moment emoționant și călduros aplaudat a fost cel dedicat de Alina Mavrodin Vasiliu poveștii nașterii din vechea romanță „Din sânul maicei mele” (1832) a Imnului Național al României „Deșteaptă-te, române” (1848), oferind ca probă și interpretarea câte unei strofe din străvechea romanță și din imnul național: „Închei, spunând o poveste frumoasă ce a fost scrisă, deloc întâmplător, de o romanță, care este nu doar maica genurilor muzicale din România, ci este și maica imnului național al României. În 1832, pe un fragment din poemul «Adio. La Târgoviște», scris de Grigore Alexandrescu, Anton Pann a compus o romanță. Peste șaisprezece ani, această romanță devenise foarte populară în șcheii Brașovului, datorită și teologilor care o cântau în stranele bisericilor, iar Andrei Mureșanu, căutând o linie melodică potrivită și foarte populară în epocă și în zonă pentru poemul său «Un răsunet», a apelat la linia melodică a romanței «Din sânul maicei mele».

Așadar, «Din sânul maicei mele» a pornit Imnul Național al României și o romanță este maica imnului național a României, «Deșteaptă-te, române». Vă mulțumesc din tot sufletul, doamna Madlen Șerban! Am făcut foarte multe evenimente împreună și am făcut în așa fel încât tinerii aceștia, elevi, studenți și profesori, din România, din toate zonele istorice, din Basarabia, din Bucovina, din Maramureșul istoric, din Banatul sârbesc, să cunoască tot ce se poate cunoaște printr-o vizită virtuală la Muzeul «Casa Romanței», să cunoască Romanța și să o ducă mai departe ca un gen muzical de patrimoniu al culturii naționale pe care ne străduim, împreună cu Republica Moldova și România într-un dosar comun, să-l vedem înscris în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO.

Romanța ne unește! CD-ul pe care vi-l ofer este realizat împreună cu Orchestra de Muzică Populară a Radiodifuziunii Române, o instituție împreună cu care realizăm și concerte, de succes . Primul concert la Sala Radio, in Martie 2022, făcut cu laureați ai Crizantemei de aur, o nouă generație de interpreți de romanță frumoși, inteligenți și sensibili, primul concert a fost la Sala Radio împreună cu Centrul Național de Artă Tinerimea Română, când era manager maestrul Ștefan Cazacu. Și, iată, s-a unit tinerețea romanței și am realizat primul concert la Sala Radio după 25 de ani. Acum facem concerte în fiecare an și sunt sălile pline la romanță!”.

