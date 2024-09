Yo Kitamura câștigă finala Concursului Internațional George Enescu 2024, Secțiunea Violoncel

Yo Kitamura are 20 de ani și a studiat cu profesorul Jens Peter Maintz la Universitatea de Arte din Berlin și cu profesorul Tsuyoshi Tsutsumi la Liceul de Muzică Toho Gakuen. A câștigat premiul I la Concursul Internațional Johannes Brahms și premiul I în unanimitate la Concursul Internațional pentru Tineri Muzicieni Ceaikovski. În Concursul Internațional George Enescu, Yo Kitamura a fost acompaniat de Orchestra Orchestra Națională Radio, sub bagheta dirijorului Jonathan Bloxham.

Ettore Pagano are 21 de ani și a câștigat numeroase concursuri în Italia și în străinătate, printre care și Concursul Internațional Khachaturian din Erevan și Concursul Internațional Johannes Brahms. A fost deja invitat să susțină recitaluri în cadrul unor importante evenimente internaționale în Germania, Austria, Grecia și în Statele Unite ale Americii, iar în 2022 a lansat primul său CD pentru revista Suonare News. Violoncelistul de origine chinezo-americană Haddon Kay are 25 de ani și are în palmares participări în rundele finale ale multor concursuri internaționale, printre care și Concursul Chicago Symphony Young Artist. Kay este membru fondator al Galvin Cello Quartet, format în 2021 la Școala de Muzică Bienen, alături de care a câștigat Concursul Victor Elmaleh din 2022 al Concert Artists Guild și Medalia de argint la Concursul Național de Muzică de Cameră Fischoff din 2021.

Trofeele Concursului Enescu, realizate de Mihai Băncilă

Premiul I al ediției a XIX-a a Concursului Internațional George Enescu este în valoare de 15.000 de euro net, premiul al doilea de 10.000 de euro net, iar premiul al treilea de 5.000 de euro net. De asemenea, laureaților Concursului Internațional George Enescu 2024 li se va oferi șansa de a concerta în cadrul edițiilor 2025 și 2026 ale Festivalului şi Concursului Internațional George Enescu, precum și în concerte organizate în cadrul stagiunilor filarmonicilor din țară. Trofeele Concursului Enescu 2024, oferite celor trei tineri violonceliști, sunt realizate de către artistul Mihai Băncilă.

În cadrul Galei de premiere s-au oferit și trei premii speciale:

Premiul Serafim Antropov pentru cea mai bună interpretare a Sonatei nr. 2 în do major pentru violoncel și pian op. 26 de George Enescu, în valoare de 3.000 euro net a fost câștigat de Yo Kitamura din Japonia. Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse - Syntrimma pentru violoncel solo de Sebastian Androne-Nakanishi, în valoare de 2.000 euro net a fost câștigat de Yo Kitamura din Japonia. Premiul Publicului, în valoare de 1.000 euro net, a fost câștigat de Ettore Pagano din Italia.

Arto Noras, președintele juriului la secțiunea Violoncel

Juriul Secțiunii de Violoncel pentru cea de a XIX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu a fost format din violonceliștii Arto Noras (Președintele Juriului), Leonid Gorokhov, Meehae Ryo, Valentin Răduţiu, Marin Cazacu, Enrico Dindo și Dan Prelipcean, alături de Charlotte Lee - unul dintre cei 14 directori executivi de top în managementul artiştilor şi Raimund Trenkler, violoncelist şi preşedinte al Consiliului de administraţie al Fundaţiei Academiei Kronberg.

”Am avut onoarea de a face parte din juriul secțiunii de violoncel încă de la prima ediție în care a fost introdusă această secțiune în programul concursului, prin urmare am putut să-i observ îndeaproape evoluția.Astăzi, această a opta ediție a secțiunii de violoncel din cadrul Concursului Internațional George Enescu demonstrează importanța acestei secțiuni în programul concursului, ediția din acest an având 213 violonceliști aplicanți”, a spus Arto Noras, Președintele Juriului Secțiunii de Violoncel.

Concursul Internațional George Enescu, inițiat în 1958, este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din lume, oferind tinerilor muzicieni o platformă de afirmare la nivel internațional. De-a lungul anilor, concursul a consolidat poziția României pe scena culturală globală, fiind singurul concurs din România afiliat Federației Mondiale a Concursurilor Internaționale de Muzică Clasică și a descoperit numeroase talente care au devenit artiști de renume mondial. Ediția din 2024 promite să fie una de excepție, continuând tradiția de a aduce în prim-plan talente ale muzicii clasice.

