“Moștenitorii României muzicale”: turneu susținut de clarinetistul Petru Pane și pianistul Daniel Dumitrașcu

Între 4 și 10 martie, clarinetistul Petru Pane, unul dintre cele mai importante și relevante nume de tineri muzicieni care activează în România de azi, acompaniat de pianistul Daniel Dumitrașcu, poate fi ascultat la Filarmonica “Dinu Lipatti” din Satu-Mare (marți, 4 martie, ora 19.00), la Palatul Culturii din Iași (joi, 6 martie, ora 19.00) și la Ateneul Român din București (luni, 10 martie, ora 19.00).

În 5 martie, de la ora 18.00, la Casa Balș din Iași este programată și prima “Întâlnire Radio România Muzical” cu ascultătorii săi din 2025; un dialog cu Cristina Comandașu, managerul postului și Cătălin Sava, binecunoscut jurnalist ieșean, autor al emisiunii “La grande bellezza” de la Radio România Muzical, cu momente muzicale susținute de pianistul George Țăranu, elev la Liceul de artă din Piatra-Neamț, participant la competiția pentru bursa Moștenitorii României muzicale din 2024.

Repertoriul cuprinde Piesele-fantezii op. 73 de Robert Schumann, Sonata op. 120 nr. 1 de Johannes Brahms, Sonata op. 167 de Camille Saint Saëns și Rapsodia nr. 1 de Claude Debussy, câteva dintre lucrările emblematice ale repertoriului pentru clarinet și pian, traversând șapte decenii din istoria muzicii, în care vedem evoluția de la romantism la impresionism, cu o paletă expresivă foarte largă, ce conduce ascultătorul într-un univers oniric, plin de lirism.

Seria de evenimente este și o expresie a rolului pe care instituțiile muzicale îl au în ceea ce privește pregătirea și promovarea noilor generații de muzicieni români, capabili să ducă mai departe tradiția excelenței în interpretarea muzicii culte. Turneul a pornit, de fapt, de la beneficiul profesional – un recital - oferit lui Petru Pane de Filarmonica “Dinu Lipatti” din Satu-Mare la ediția 2024 a concursului pentru bursa “Moștenitorii României muzicale”, Radio România Muzical, împreună cu partenerii săi, oferind șanse în plus pentru apariții la Iași și București.

Recitalul din 10 martie de la Ateneul Român din București poate fi ascultat în direct la Radio România Muzical.

Petru Pane, carieră spectaculoasă, debut ca solist la14 ani

Petru Pane este unul dintre cei mai reprezentativi tineri muzicieni ai generației sale. La numai 19 ani, a câștigat peste 15 premii I la concursuri naționale și internaționale și a cântat în postură solistică alături de peste 10 orchestre.

Absolvent al colegiului „George Enescu” (clasa prof. Ovidiu Căplescu), în prezent este student la Universitatea Națională de Muzică București, secțiile clarinet (clasa conf.univ.dr. Emil Vișenescu) și dirijat orchestră (clasa maestrului Cristian Mandeal). De-a lungul timpului a beneficiat de îndrumarea mai multor soliști și profesori internaționali de excepție, precum Fabio di Casola (Zürich), Florent Héau (Paris), Spyros Mourikis (Atena), Tibor Reman (UdK Berlin), Tomaž Močilnik (Frankfurt), Hermann Stepánsson (Stockholm), Nicolas Baldeyrou (Lyon), Francis Benda (Basel).

Petru Pane este laureat cu Premiul I la prestigiosul concurs de la Sofia „Sava Dimitrov International Clarinet Competition”, iar în anul 2022 a câștigat Premiul I la concursurile „USA International Music Competition” (Atlanta), „Swiss International Music Competition” (Lugano), „Caneres International Music Competition” (Viena), Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală și Vocală (Oradea, România), „Birmingham International Music Competition”, „VCMA Vienna Competition” și „Euterpe Music Awards” (Berlin, 2023).

Petru Pane a debutat ca solist la vârsta de 14 ani, sub bagheta lui Ovidiu Bălan. De atunci și până în prezent a fost invitat alături de ansambluri precum Orchestra Națională de Cameră Chișinău, Vratsa Symphony Orchestra, Orchestra Română de Tineret, filarmonicile din Cluj, Sibiu, Craiova, Oradea, Bacău, Pitești, Botoșani, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Ploiești, cântând sub bagheta unor dirijori precum Cristian Mandeal, Gabriel Bebeșelea, Gheorghe Costin etc.

A susținut recitaluri la Berlin (Konzerthaus, Kleiner Saal), Atena (Parnassos Hall), Istanbul (Surreya Hall), Londra (Sala „George Enescu”), New York (Sala ICR NY), Viena și Berlin (sălile de concert ale ambasadelor), București (Ateneul Român), alături de pianiștii Andrei Licareț, Eva Garet, Oxana Corjos, Daniel Dumitrașcu etc.

În aprilie 2021, a susținut un prim turneu național în calitate de solist, cu Preludii dansante pentru clarinet și orchestră de Witold Lutosławski, turneu promovat de Institutul Polonez din București, continuând în următorul an ca solist al Concertului pentru clarinet și orchestră de Aaron Copland. Activitatea sa interpretativă s-a extins din momentul în care a câștigat audiția pentru partida de clarinet din cadrul Orchestrei Române de Tineret, devenind, la numai 16 ani, cel mai tânăr suflător din istoricul orchestrei, alături de care s-a aflat pe mari scene: Festivalul „George Enescu” (2021, 2023), Young Euro Classic (Berlin, 2023) sau Festivalul Schleswig-Holstein, (Elbphilharmonie Hamburg, 2022).

Este câștigătorul burselor SoNoRo (Traunstein, 2022), „Career Project Prize” – Tizziano Rosetti Music Academy (Lugano, 2023), Tibor Varga Academy (Sion, 2023) și „Moștenitorii României Muzicale” (București, 2022, 2023, 2024), iar recent a realizat înregistrări speciale cu integrala sonatelor de Brahms pentru Radio România Muzical.

În septembrie 2023 a concertat ca solist, alături de Romanian Chamber Orchestra, în Festivalul Internațional „George Enescu”, iar în ianuarie 2024, a interpretat formidabilul Concert pentru clarinet și orchestră de Aurel Stroe alături de Filarmonica din Sibiu, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Culturii Naționale.

Daniel Dumitrașcu, absolvent al Academiei Regale Daneze de Muzică

Daniel Dumitrașcu este proaspăt absolvent al studiilor de licență, la Academia Regală Daneză de Muzică din Copenhaga (clasa lui )Emil Gryetsen și la Universitatea Națională de Muzică din București (clasa lui Viniciu Moroianu).

Daniel a început să cânte la pian la vârsta de șase ani, obținând rezultate notabile de la o vârstă fragedă, precum Premiul I la Concursul Internațional de Muzică din Franța (Paris, 2009) sau Premiul Special al Juriului la Concursul Internațional de Interpreți de Muzică Grand Music (Paris, 2012). În iulie 2022, revine în capitala Franței, debutând la renumita Salle Cortot în cadrul Academiei Internaționale de Muzică din Paris.

Daniel și-a făcut debutul ca solist cu orchestra la vârsta de 16 ani, alături de Orchestra Filarmonicii "Paul Constantinescu" din Ploiești, cântând sub bagheta unor dirijori precum Tiberiu Soare, Cristian Spătaru, Riku Okamoto, Alexandru Ganea. De asemenea, Daniel susține constant recitaluri solo sau în anasambluri camerale urcând pe scene din România, Franța, Italia, Grecia, Austria, Olanda, Danemarca și Germania.

Daniel a fost bursier în programul "Tinere Talente" organizat de Fundația Regală "Margareta a României", bursier al programului “SONORO” și bursier al Uniunii Muzicienilor Interpreți din România. De-a lungul anilor, a avut oportunitatea de a studia și de a participa la masterclass-uri cu pianiști renumiți precum Dirk Mommertz, Marianna Shirinyan, Can Çakmur, Josu de Solaun, Roland Präll, Thomas Bockheller, Diana Ketler, Aurelia Vișovan și mulți alții.

Proiectul “Moștenitorii României muzicale”

”Moștenitorii României Muzicale” este un proiect organizat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, care s-a dezvoltat în ultimii ani în două direcții. Prima dintre acestea își propune să-i aducă pe scene prestigioase românești pe tinerii și excepționalii muzicieni ai României, artiști care desfășoară o importantă activitate în străinătate, dar pe care publicul românesc are șansa de a-i asculta prea rar acasă. Recitalurile din acest proiect se adresează unui public larg, cu un repertoriu accesibil și cu o durată de o oră, fără pauză.

Din 2018 și până în prezent au avut loc peste 30 de concerte și recitaluri: violoncelistul Andrei Ioniță, violonista Ioana Cristina Goicea, violoncelistul Valentin Răduțiu, pianiștii Florian Mitrea, Adela Liculescu, Axia Marinescu sunt doar câțiva dintre protagoniști. Sub egida aceluiași proiect, au apărut și trei albume la Editura Casa Radio, cuprinzând evoluții din recitaluri sau înregistrări realizate în cadrul proiectului.

A doua direcție de dezvoltare este bursa “Moștenitorii României muzicale”. În 2020, Radio România Muzical și Rotary Club Pipera au inițiat și bursa “Moștenitorii României muzicale”, pentru tineri muzicieni cu vârste între 16 și 24 ani. Câștigători ai bursei în valoare de 4000 euro au fost pianistul Cadmiel Boțac (2020), violoncelistul Cornelius Zirbo (2021), pianista Kira Frolu (2022), pianistul Nil Mladin (2023) și violoncelistul Jan Sekaci (2024). Dincolo de premiul în bani, pentru finaliștii competiției, membrii juriului, conducători ai principalelor instituții muzicale din România, au oferit și beneficii profesionale – recitaluri, concerte, înregistrări, cum a fost cazul și pentru Petru Pane. În 2024, soprana Aida Pascu, bursieră Moștenitorii României muzicale, a primit titlul “Tânăr artist al anului” la gala premiilor International Classical Music Awards (ICMA), cunoscută drept “Oscarurile muzicii clasice”, fiind propusă în competiție și susținută de Radio România Muzical.

