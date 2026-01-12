€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo
Data actualizării: 08:51 12 Ian 2026 | Data publicării: 08:48 12 Ian 2026

Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo
Autor: Tiberiu Vasile

bogdan ivanINQUAM_Photos_Octav_Ganea BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni Comandamentul Energetic Național, pe fondul prognozei meteo pentru zilele următoare.

 

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, luni, la ora 12:00, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile

Şedinţa Comandamentului Energetic va avea loc la sediul Dispecerului Energetic Naţional. La ora 13:30, ministrul Energiei va susţine declaraţii de presă, potrivit Agerpres.

Întrebat despre ideea vehiculată recent în spațiul public potrivit căreia România ar fi în pericol să rămână fără suficiente resurse de energie și gaze din cauza sprijinului acordat Republicii Moldova și Ucrainei, ministrul a declarat, într-o intervenție la Digi 24, că această percepție este eronată.

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi”.

Un detaliu care schimbă complet perspectiva: nivelul de stocare. România se află peste media europeană, iar acest lucru nu este întâmplător.

„Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”.

Decizii luate din timp, nu improvizații

În mijlocul dezbaterii publice, Ministrul Energiei a explicat și cum s-a ajuns aici. Au existat discuții directe cu operatorii economici din distribuția de gaze. Achizițiile au fost făcute vara când prețurile sunt scăzute. Au fost făcute „întâlniri” în care a cerut operatorilor economici din distribuția de gaze naturale „să facă achiziții încă din vară, când sunt prețuri foarte mici” iar aceștia „au făcut acest lucru, ne-am umplut depozitele și ne-am asigurat că indiferent de condițiile meteo din această perioadă România va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub nicio presiune.”

Independența față de Rusia. România potențial jucător regional și 

„Noi nu mai importăm gaze din Federația Rusă din 2023, așa că suntem în afara acestui șantaj energetic pe care ei l-au făcut față de noi”, a declarat ministrul.

„În același timp, România se comportă ca un potențial jucător regional, pentru că noi suntem cei care, pe de o parte importăm și gaze LNG din SUA, le vindem către Republica Moldova, tranzităm și gaze către Ucraina, dar acest lucru într-o formă care ne produce venituri de pe această activitate economică și acest lucru aduce un plus”, a mai adăugat el. Ivan a mai precziat că „folosim gazele naturale ale altor state pentru a-i ajuta și pe vecinii noștri, făcând profituri prin companiile românești”.

CITEȘTE ȘI: Facturile la gaze ar putea exploda de la 1 aprilie, după expirarea plafonării. Ministrul Bogdan Ivan contrazice scenariul
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan ivan
ministrul energiei
energie
gaze
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
Publicat acum 16 minute
Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo
Publicat acum 22 minute
VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii
Publicat acum 29 minute
Lista premiilor la Globurile de Aur 2026
Publicat acum 31 minute
Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 16 ore si 57 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close