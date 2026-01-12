Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, luni, la ora 12:00, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile

Şedinţa Comandamentului Energetic va avea loc la sediul Dispecerului Energetic Naţional. La ora 13:30, ministrul Energiei va susţine declaraţii de presă, potrivit Agerpres.

Întrebat despre ideea vehiculată recent în spațiul public potrivit căreia România ar fi în pericol să rămână fără suficiente resurse de energie și gaze din cauza sprijinului acordat Republicii Moldova și Ucrainei, ministrul a declarat, într-o intervenție la Digi 24, că această percepție este eronată.

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi”.

Un detaliu care schimbă complet perspectiva: nivelul de stocare. România se află peste media europeană, iar acest lucru nu este întâmplător.

„Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”.

Decizii luate din timp, nu improvizații

În mijlocul dezbaterii publice, Ministrul Energiei a explicat și cum s-a ajuns aici. Au existat discuții directe cu operatorii economici din distribuția de gaze. Achizițiile au fost făcute vara când prețurile sunt scăzute. Au fost făcute „întâlniri” în care a cerut operatorilor economici din distribuția de gaze naturale „să facă achiziții încă din vară, când sunt prețuri foarte mici” iar aceștia „au făcut acest lucru, ne-am umplut depozitele și ne-am asigurat că indiferent de condițiile meteo din această perioadă România va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub nicio presiune.”

Independența față de Rusia. România potențial jucător regional și

„Noi nu mai importăm gaze din Federația Rusă din 2023, așa că suntem în afara acestui șantaj energetic pe care ei l-au făcut față de noi”, a declarat ministrul.

„În același timp, România se comportă ca un potențial jucător regional, pentru că noi suntem cei care, pe de o parte importăm și gaze LNG din SUA, le vindem către Republica Moldova, tranzităm și gaze către Ucraina, dar acest lucru într-o formă care ne produce venituri de pe această activitate economică și acest lucru aduce un plus”, a mai adăugat el. Ivan a mai precziat că „folosim gazele naturale ale altor state pentru a-i ajuta și pe vecinii noștri, făcând profituri prin companiile românești”.

