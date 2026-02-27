Pakistanul a declarat „război deschis” Afganistanului. Talibanii ar fi cucerit 15 avanposturi într-un „atac masiv"

Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au atins un punct critic. Autoritățile de la Islamabad, prin vocea ministrului Apărării dar și a altor oficiali, au declarat că se află într-un „război deschis” cu țara vecină, în timp ce talibanii susțin că au lansat „atacuri masive” și au preluat controlul asupra a 15 avanposturi militare.

Escaladarea violențelor la frontieră

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a transmis vineri că răbdarea Pakistanului „a ajuns la limită”. Oficialul a acuzat guvernul taliban de la Kabul că destabilizează regiunea după retragerea trupelor NATO, transformând Afganistanul „într-o colonie a Indiei” și facilitând activități teroriste internaționale.

„După retragerea forţelor NATO, se aştepta ca pacea să predomine în Afganistan şi ca talibanii să se concentreze pe interesele poporului afgan şi pe stabilitatea regională. Cu toate acestea, talibanii au transformat Afganistanul într-o colonie a Indiei. Au adunat terorişti din întreaga lume în Afganistan şi au început să exporte terorismul. Şi-au privat propriul popor de drepturile umane fundamentale. Le iau femeilor drepturile pe care le acordă Islamul”, a scris Khawaja Muhammad Asif, potrivit News.ro.

Ministrul a precizat că Islamabadul a încercat să evite escaladarea prin negocieri directe și prin intermediul aliaților. Totuși, recentele incidente armate au dus la un avertisment ferm: „Răbdarea noastră a ajuns la limită. Acum este un război deschis. Acum va exista o acţiune decisivă. Armata pakistaneză nu a venit de peste mări - suntem vecinii voștri și cunoaștem bine realitatea voastră.”

Talibanii răspund cu „atacuri masive”

Pe de altă parte, autoritățile talibane susțin că ofensiva lor a vizat pozițiile militare pakistaneze ca răspuns la raidurile aeriene recente. Potrivit purtătorului de cuvânt Wahidullah Mohammadi, operațiunile au fost coordonate și au dus la capturarea a 15 avanposturi.

„Pentru a riposta atacurilor aeriene pakistaneze împotriva provinciilor Nangarhar şi Paktia (...), forţele noastre au lansat atacuri masive împotriva unor avanposturi pakistaneze”, a declarat Wahidullah Mohammadi, purtător de cuvânt al armatei afgane din estul țării, citat de Reuters.

Un alt oficial, Hamdullah Fitrat, a confirmat că ofensiva a vizat direct unitățile militare pakistaneze de la frontieră și a descris acțiunea drept o ripostă strategică: „Ofensive de anvergură au fost lansate ca represalii împotriva inamicului. Pentru moment am cucerit 15 avanposturi.”

Schimburi de focuri și acuzații reciproce

Incidentul vine după ciocniri armate între forțele de frontieră afgane și pakistaneze, fiecare parte acuzând cealaltă că a tras prima. Potrivit autorităților talibane din Nangarhar, tirurile au venit din Pakistan, dar nu au produs victime afgane. Islamabadul respinge acuzațiile și susține că trupele afgane au deschis focul, descriind răspunsul pakistanez drept „eficient și proporțional”.

Contextul regional și pierderile civile

Raidurile aeriene recente efectuate de Pakistan în Afganistan au vizat grupări armate active la frontieră. Misiunea ONU în Afganistan a raportat cel puțin 13 civili uciși în aceste atacuri. Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat de la revenirea talibanilor la putere, în 2021, Islamabadul acuzând constant Kabulul că permite militanților să folosească teritoriul afgan pentru atacuri în Pakistan. Autoritățile talibane resping aceste acuzații.

Pe măsură ce situația evoluează, Pakistanul și Afganistanul se află într-un conflict direct, iar luptele la frontieră continuă să amenințe stabilitatea regională, notează România TV.

