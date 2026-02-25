Explozie violentă în Elveția: Două persoane rănite și mai multe clădiri avariate

Două persoane au fost rănite uşor şi mai multe clădiri avariate miercuri în cursul unei tentative de neutralizare a câtorva sute de kilograme de explozibil, ceea ce a provocat accidental o violentă explozie în Elveţia, a indicat poliţia locală, citată de AFP.

Explozia a avut loc la un amplasament rural folosit pentru manipularea explozibililor şi pentru instruirea în domeniul securităţii la incendiu, la aproximativ 15 kilometri vest de Zurich, cel mai mare oraş din Elveţia, în municipalitatea Illnau-Effretikon.

"Puţin după ora locală 13:00 (12:00 GMT), o societate privată de demolare a început să neutralizeze mai multe sute de kilograme de explozibili pe amplasamentul de testări şi de instruire a Tatsch", a precizat poliţia cantonală din Zurich într-un comunicat.

"Explozibilii, care trebuiau să ardă, au detonat. Aceasta a dus la crearea unui crater cu diametrul de câţiva metri. Unda de şoc a provocat daune semnificative mai multor clădiri şi adăposturi de la faţa locului", a adăugat poliţia. "Doi angajaţi ai societăţii implicate au suferit răni uşoare şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului".

Dimensiunea daunelor, în curs de evaluare

Poliţia a indicat că a primit mai multe semnale despre pagube materiale la clădirile situate în preajma locului unde s-a produs explozia, dar dimensiunea daunelor este în curs de evaluare.

Imagini difuzate de media elveţiene arată o coloană de fum alb ridicându-se deasupra unei coline, vizibilă de la mai mulţi kilometri în jur.

Alte imagini arată o clădire industrială cu pereţi metalici smulşi şi alte clădiri cu geamurile sparte.

Serviciul seismologic elveţian, cu sediul la Şcoala politehnică federală din Zurich, a precizat că a detectat explozia la ora locală 13:07 (12:07 GMT), cu o magnitudine de 0,4, potrivit Agerpres.